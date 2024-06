Estado alinha as diretrizes sobre o Novo Processo de Importação; objetivo é alavancar o comércio exterior

Diante do trabalho realizado pelo Governo de Sergipe para alavancar a economia do Estado, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) esteve reunida nesta segunda-feira, 3, com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a Receita Federal e o Banco do Estado de Sergipe (Banese). O objetivo do encontro foi discutir sobre o modelo e o cronograma do Novo Processo de Importação em nível nacional, com a ampliação da Declaração Única de Importação (Duimp). A reunião ocorreu na sede da Sedetec.

A articulação entre as instituições para a implantação da Duimp tem como finalidade o impulsionamento do comércio exterior sergipano. Além disso, os gestores dos órgãos buscaram alinhar, durante a reunião, a integração dos bancos de dados com o do Portal Único de Comércio Exterior.

“Além de atuar na digitalização dos processos, o intuito é que os documentos sejam originados eletronicamente com acesso compartilhado de todos os entes interessados. O processamento antecipado das declarações de importação reduz o tempo de resolução e impacta em margens de arrecadação, gerando eficiência”, declarou o auditor fiscal da Receita Federal Gustavo Muniz, durante a apresentação do Novo Processo de Importação.

A perspectiva é de que a implantação do novo sistema diminua o tempo logístico e traga competitividade para Sergipe. Além disso, o processo deve ampliar as divisas do estado, impulsionando o desenvolvimento econômico.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, explica que a reunião é fruto de um diálogo iniciado anteriormente. “A Receita Federal nos trouxe informações e nós tratamos de ampliar esse debate, chamando a Sefaz e o Banese. Com isso, vemos que estamos no caminho certo, aproveitando as janelas de oportunidade e contribuindo para projetar o estado”, colocou.

“Os dados trazidos na apresentação confirmam que a iniciativa está alinhada com o planejamento estratégico da Sefaz e do Governo de Sergipe, que é facilitar a vida do contribuinte. Nos colocamos à disposição para avançar nesse projeto”, ressaltou o secretário em exercício da Sefaz, Laércio Marques.

Foto: Ascom Sedetec