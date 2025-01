ESTADO DE SERGIPE FECHA 2024 COM MAIS DE 20 MIL CONTRATAÇÕES DE UNIDADES DO MINHA CASA, MINHA VIDA

O estado de Sergipe acumula 20,3 mil contratações de unidades habitacionais desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida pelo Governo Federal, em 2023, até o fim de dezembro de 2024.

O programa fechou 2024 em alta em todo o país. Superou em 25% a meta estabelecida para até 31 de dezembro do ano passado, que era chegar a um milhão de contratos. Levando-se em conta todas as modalidades, já são 1,268 milhão de residências contratadas. A meta é chegar a 2 milhões até o fim de 2026.

MUNICÍPIOS – Em Sergipe, há registro de contratações de unidades habitacionais em 62 municípios do estado. A capital, Aracaju, lidera o número de contratos entre as cidades sergipanas, com 6.575. Na sequência das cidades que mais contrataram unidades no estado estão Nossa Senhora do Socorro (2.835), Barra dos Coqueiros (1.503), Nossa Senhora da Glória (1.281) e São Cristóvão (1.187).

Em Sergipe, a maior parte das contratações foi realizada na modalidade FGTS, uma operação de financiamento do programa com recursos do FGTS, destinada a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal bruta de até R$ 8 mil. Nesta categoria foram realizadas, até o final do ano passado, 16.446 contratações no estado.

“Nós avançamos muito no programa que, além de realizar o sonho da casa própria, gera emprego, renda e desenvolve o país”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho. Mais da metade (53%) dos lançamentos do setor imobiliário no país no último trimestre de 2024 foram movimentados pelo programa.

Fonte: Secretaria de Comunicação da Presidência – Foto: Ricardo Stuckert/PR