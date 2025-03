ESTADO DE SERGIPE MOSTRA O SEU PROTAGONISMO NA AQUICULTURA E NA PESCA NACIONAL NO AQUIPESC BRASIL

Sergipe tem crescido na produção aquícola, principalmente no cultivo de tilápia e camarão, encontrando-se entre os cinco maiores produtores de camarão do Brasil e destacando-se na pesca como primeiro na captura de atum em águas marítimas. A AquiPesc Brasil, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de março, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, mostra todo esse potencial aquícola e pesqueiro do estado. A iniciativa é realizada pela Câmara da Aquicultura e Pesca da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE) e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e do Ministério da Pesca e Aquicultura.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, destacou que, já na abertura do evento, as presenças do governador Fábio Mitidieri, do ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil, André de Paula, e da secretária Nacional da Aquicultura, Tereza Nelma, evidenciaram a importância desse evento para o setor. “O próprio ministro relacionou e disse que levaria como exemplo para os demais estados brasileiros, o pioneirismo do governador Fábio Mitidieri na inclusão do camarão na merenda escolar e os incentivos fiscais, zerando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os carcinicultores, que têm até dez hectares de produção; além da isenção deste imposto sobre o óleo diesel de embarcações pesqueiras”, pontuou Zeca

“O Governo de Sergipe não poderia ficar de fora deste importante evento, que mostra o protagonismo de Sergipe na aquicultura e pesca nacional. Entendemos o quanto a pesca e a aquicultura são importantes para a geração de renda e para o alimento hegar à mesa da população. Estamos aqui com um estande da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) para interagir com os produtores e visitantes, mostrando o trabalho técnico e incentivos do Estado”, completou o secretário de Estado da Agricultura.

O presidente da Associação dos Carcinicultores do Estado de Sergipe (Aces), Alessandro Monteiro, confirmou a importância dos programas de governo que consolidam a produção de camarão em Sergipe. “São 16 municípios produtores de camarão por todo o litoral, que vai do município de Brejo Grande, norte do estado, até o município de Indiaroba, no sul. Importante dizer que 85% dos carcinicultores sergipanos são pequenos produtores; famílias inteiras trabalham, envolvendo pai, mães e filhos. Por isso a importância das políticas do Estado, que vem apoiando nossa produção, agilizando as licenças ambientais, ajudando no ICMS e principalmente na compra da produção para a merenda escola”, destacou Alessandro.

O coordenador do evento e também da Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Félix Lee Fei, falou da expectativa para o evento. “A feira conta com 40 expositores. A expectativa é de que o evento possa receber cerca de cinco mil visitantes para estamos proporcionando conhecimento, networking e discussões sobre a importância de todo o segmento da pesca marítima, pesca esportiva, aquicultura e sua cadeia produtiva”, explicou o coordenador.

Foto: Ascom Seagri