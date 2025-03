Sergipe receberá R$ 100 milhões em investimentos do Governo Federal voltados à Saúde e Educação

Novos investimentos do Governo Federal para Sergipe foram anunciados nesta sexta-feira, 14, durante agenda realizada com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, nos municípios de Lagarto e Estância. O pacote de investimentos que contribuirão para o desenvolvimento do estado soma R$ 100 milhões. As iniciativas contemplam áreas estratégicas como Saúde e Educação e reforçam a parceria entre o Governo do Estado e a União voltada ao desenvolvimento do território sergipano.

Os eventos contaram com a presença de diversas autoridades estaduais, entre elas o vice-governador e secretário Zezinho Sobral, que representou o governador Fábio Mitidieri, e os secretários de Estado da Casa Civil e da Saúde, Jorginho Araujo e Cláudio Mitidieri, consolidando a união entre os entes estadual e federal para impulsionar a infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Uma das principais ações anunciadas foi a assinatura da ordem de serviço para a construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem (Caepi) do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS). Com um investimento de R$ 39,8 milhões, a obra trará melhorias significativas para o ensino e a pesquisa acadêmica, além de aprimorar os serviços hospitalares prestados à população da região. A estrutura contará com laboratórios de tecnologia da informação e patologias clínicas, centro de imagenologia, biblioteca, auditórios e espaços administrativos, garantindo suporte adequado para o atendimento hospitalar e a formação de profissionais da saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou a relevância do investimento para a rede estadual. “O Hospital Universitário de Lagarto recebe um investimento federal de quase R$ 40 milhões, ampliando a parte administrativa e possibilitando a expansão de serviços e leitos. Isso fortalece a assistência em toda a região Sul do estado”, afirmou.

Cláudio também mencionou a importância da parceria entre os governos federal e estadual, exemplificada pela recente doação de ambulâncias do Samu 192 pelo Ministério da Saúde, e enfatizou que essas iniciativas aprimoram a assistência à saúde no estado. “Com todo um centro de ensino e pesquisa e um centro administrativo completamente novo que possibilitará deslocar toda essa unidade de dentro do hospital e oferecer a possibilidade de aumento de leitos no hospital”, ressaltou.

O ministro Márcio Macedo informou que a obra já está iniciada e o recurso, na conta da universidade. “São R$ 40 milhões do Governo Federal para atender a esse que é um sonho do povo da região sul e centro-sul. O Hospital Universitário de Lagarto, na prática, é um hospital regional. Ele atende duas coisas fundamentais: a educação, com a formação de médicos, enfermeiros, odontólogos e fisioterapeutas, e a saúde, funcionando como uma porta aberta para a população, especialmente para aqueles que mais precisam”, destacou o ministro.

A obra está prevista para ser concluída até 2026 e beneficiará moradores de Lagarto, Simão Dias, Salgado, Riachão do Dantas, Poço Verde e Tobias Barreto, além de municípios baianos como Paripiranga e Adustina.

Fortalecimento do SUS em Sergipe

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, ressaltou que o investimento fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe, o ensino e a pesquisa na área médica. “O hospital precisa ser ampliado para dar conta da demanda crescente. Esse investimento garantido pelo PAC permitirá uma grande melhoria no atendimento à população, além de proporcionar melhores condições para o ensino e a pesquisa”, declarou.

O empresário Rodrigo dos Santos, morador de Lagarto, comemorou os investimentos na região, destacando o impacto positivo no desenvolvimento econômico e na geração de empregos. “Lagarto atualmente vem crescendo, e essa obra aqui é de grande valor para a nossa cidade, porque aumenta até o fluxo de atendimento para o pessoal de Lagarto e também gera emprego. Lagarto só tem a crescer com isso”, disse.

Educação superior em expansão

Além dos investimentos na saúde, o Governo Federal oficializou a liberação de R$ 60 milhões para a construção do novo campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em Estância, com o lançamento da pedra fundamental. O campus será construído em um terreno de 12 hectares na rodovia SE-232 e atenderá estudantes de Estância e municípios vizinhos, como Arauá, Boquim, Indiaroba e Itabaianinha. O projeto faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) da Educação Superior e prevê a oferta de seis novos cursos de graduação, com a criação de 2.800 vagas e a contratação de 388 servidores.

O secretário de Educação Superior do MEC, Marcus Vinícius David, enfatizou os benefícios do novo campus. “Nós somos testemunhas de que todas as cidades que passaram por processos como esse tiveram uma mudança no seu percurso histórico. A implantação de um campus de universidade federal tem potencial de mudar a história de uma cidade, o futuro de uma cidade, e tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje vamos lembrar dessa data como a data que mudou a história de estância”, destacou o secretário, que na ocasião representou o Ministro da Educação, Camilo Santana.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou o impacto transformador do acesso ao ensino superior para Sergipe. “A expansão da universidade é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do estado. Mais cursos significam mais oportunidades para os jovens, mais empregos e mais crescimento para Sergipe”, afirmou.

Já o reitor da UFS, Valter Jovianiano Santana, destacou a importância da ampliação da universidade no interior do estado. “Este ato de hoje reflete o compromisso da Universidade Federal do Sergipe, que não se furta dentro das dificuldades em entender as necessidades da sociedade e buscar soluções concretas para que a sociedade possa avançar. E educação é uma ferramenta de transformação”, disse, ao agradecer a parceria com o Governo do Estado.

Investimentos do governo federal

Os investimentos em Saúde e Educação fazem parte de um conjunto de ações do Novo PAC para Sergipe. O programa, lançado em agosto de 2023, prevê um investimento total de R$ 1,7 trilhão até 2026 em diversas áreas, como infraestrutura, mobilidade e habitação.

No estado, além das obras anunciadas, o Novo PAC contempla a duplicação da BR-101 (trechos Sul e Norte), o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e a construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. O Novo PAC Seleções, uma etapa do programa, destinou ainda R$ 450 milhões para cinco municípios sergipanos, com investimentos em saneamento e prevenção de desastres.

O Governo Federal já destinou mais de R$ 22,4 bilhões para Sergipe entre janeiro e novembro de 2024, entre transferências ao estado, municípios e cidadão, beneficiando diretamente a população em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

O ministro Márcio Macedo destacou o investimento robusto, reforçando a importância que o estado de Sergipe representa para o Brasil, além da importância da parceria com o governo estadual. “Sergipe vai continuar sendo apoiado pelo Governo Federal. Aproveito para dizer que só no ano passado, Sergipe recebeu, entre o Governo do Estado, prefeituras e transferências diretas para o cidadão, R$ 22 bilhões do Governo Federal para o nosso estado”, colocou.

Investimentos do Governo do Estado

O Governo de Sergipe tem realizado diversos investimentos em Lagarto, abrangendo áreas essenciais como saneamento, infraestrutura, saúde, educação e assistência social. No abastecimento de água e esgotamento sanitário, a concessão parcial dos serviços garantiu R$ 36,1 milhões para melhorias, com obras da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) em andamento. A infraestrutura foi reforçada com duplicações e reestruturações de rodovias, além da pavimentação urbana e reforma de um posto policial.

Na saúde, programas como Opera Sergipe e Enxerga Sergipe somaram quase duas mil cirurgias, e medicamentos foram distribuídos. No âmbito social, o Cartão Mais Cidadania (CMais) beneficiou mais de 10 mil pessoas, enquanto o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) atende 2.400 cidadãos. A educação recebeu incentivos como o ‘Educação Nota 10’ e o ‘Alfabetizar pra Valer’, além da construção e reforma de escolas e quadras esportivas.

De acordo com o vice-governador Zezinho Sobral, os investimentos reforçam a parceria entre União e Estado e reafirmam o compromisso com o desenvolvimento de Sergipe. “A integração das políticas públicas é essencial para garantir melhores condições de vida para a população. Estamos fortalecendo a saúde e a educação, preparando o estado para um futuro de mais oportunidades e crescimento”, concluiu o secretário da Educação e vice-governador.

Foto: Igor Matias