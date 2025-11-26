ESTADO DE SERGIPE SE DESTACA NA GERAÇÃO DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA, DIZ DEPUTADO JEFERSON ANDRADE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), comemorou o resultado do último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que revela que o número de pessoas com carteira assinada em Sergipe ultrapassou a quantidade de beneficiários do Bolsa Família pela primeira vez na história.

“Isso demonstra o compromisso do governador Fábio Mitidieri (PSD) com a implementação de políticas voltadas para a geração de empregos. A Assembleia Legislativa tem apoiado esse plano, por meio da aprovação de proposituras importantes, como o projeto que possibilitou melhorar a competitividade das empresas beneficiadas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI)”, disse Jeferson Andrade.

Crescimento

Os dados do Caged mostram também que Sergipe alcançou o segundo maior crescimento do Brasil no número de pessoas trabalhando com carteira assinada, com 357.444 empregos formais. Em setembro, Sergipe registrou um saldo positivo de 5.962 postos de empregos formais criados. Na comparação com o mesmo período de 2024 (5.683), o número representa um aumento de 4,9%. No acumulado de 2025, o estado já soma 14.773 novos postos de trabalho, e considerando os últimos 12 meses (outubro de 2024 a setembro de 2025), o saldo positivo chega a 15.429 empregos.

O Caged demonstra ainda que, em setembro, a geração de empregos foi alavancada, principalmente, pela indústria, que concentrou o maior saldo de vagas com 1.585 postos de trabalho. O setor é seguido pela agropecuária, que registrou 1.464, e pelo setor de serviços, com 1.433 empregos formais. Os setores da construção e do comércio registraram 880 e 600 postos de trabalho, respectivamente.

Por Eduardo Almeida – Foto: Arquivo