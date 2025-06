Estado de Sergipe sedia o Conselho Nacional de Secretários de Educação

O governador Fábio Mitidieri e o secretário de Educação e vice-governador, Zezinho Sobral, recebem o ministro da Educação, Camilo Santana, para debater avanços e desafios da educação durante II Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). O evento ocorre nos dias 12 e 13 de junho, e reúne secretários estaduais de Educação dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, além de autoridades e gestores dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, representantes do Executivo e Legislativos estaduais e federais.

A Reunião Ordinária do Consed tem como objetivo promover o diálogo e a cooperação entre as redes estaduais de ensino e fortalecer a construção coletiva de políticas públicas voltadas à educação básica no Brasil. Entre os principais temas da pauta estão o Plano Nacional de Educação (PNE), política de cidadania fiscal, Sistema Nacional de Educação, além de outras discussões estratégicas para o avanço da educação pública.

O evento é uma oportunidade de aprofundar a colaboração entre os estados e ampliar o protagonismo das redes estaduais na agenda educacional do país. Será um momento para compartilhar avanços e prioridades de todas as regiões brasileiras para fortalecer a aplicabilidade das políticas públicas estaduais e nacionais.