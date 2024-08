Estados do NE reúnem em Sergipe para discutir metas para preservação e desenvolvimento sustentável

Sergipe vem se destacando no cenário ambiental do Nordeste. Pela primeira vez, a Reunião da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste ocorre em Sergipe nos dias 20 e 21 de agosto, no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju. A abertura oficial do encontro nesta terça-feira, 20, foi conduzida pelo governador Fábio Mitidieri, que recebeu secretários e secretárias de Meio Ambiente dos nove estados nordestinos.

Organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ações Climáticas (Semac), o evento foca em pautas relevantes para a região, incluindo a preservação da Caatinga e dos manguezais. Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância de Sergipe sediar uma reunião da Câmara Temática do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

“O dia de hoje é muito importante, pois, pela primeira vez, Sergipe está sediando uma reunião da Câmara Temática do Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde podemos tratar de pautas relevantes para todo o Nordeste. Isso mostra que, neste momento, como eu gosto de dizer, Sergipe, além de ser o ‘país do forró’, é a capital do Meio Ambiente do Nordeste. Portanto, é um orgulho para nós sediar essa Câmara Temática, porque mostra mais uma vez que o meio ambiente é pauta nossa e está na ordem do dia do governo. Queremos continuar dessa maneira, pois preservar o meio ambiente e a sustentabilidade é preservar a vida”, declarou o governador.

A abertura da reunião foi marcada pela apresentação do portal SERhidro, dedicado ao monitoramento, análise e gestão dos recursos hídricos do Estado de Sergipe, disponibilizado pela Semac.

“Essas são ações importantes que a Semac tem realizado, não apenas nesta pauta específica, mas também em uma questão relevante para todo o Nordeste, a preservação da Caatinga. Estamos criando o fundo da Caatinga e da Mata Atlântica, buscando financiamento não só com o BNDES, mas também com outros países que têm interesse, assim como acontece com o Fundo da Amazônia. Queremos fazer o mesmo com o Fundo da Caatinga, pela preservação desse bioma tão relevante, incluindo os manguezais que fazem parte do mesmo projeto”, revelou Fábio.

A secretária anfitriã, Deborah Dias, também ressaltou a importância do evento para Sergipe e para o Nordeste. Segundo a gestora da Semac, a reunião é uma oportunidade única para os estados trocarem experiências e buscarem soluções conjuntas para problemas ambientais compartilhados.

“Essa reunião é importante para todo o consórcio, pois fortalece e demonstra o quanto a pauta ambiental é crucial para todos nós. A presença de todos aqui também evidencia o olhar sensível que Sergipe tem em relação ao desenvolvimento. Sergipe defende que o desenvolvimento deve ser feito de forma sustentável, e essa é uma defesa que nosso estado faz com firmeza”, afirmou Deborah.

O secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Glauber Paiva, enalteceu a importância de preservar ecossistemas como a Caatinga, os manguezais e os costões marinhos, destacando que, apesar das dificuldades enfrentadas, esses ambientes desempenham um papel crucial no enfrentamento das mudanças climáticas. “É fundamental compreender o que significa a economia da Caatinga e a economia verde e azul. Essa reunião, realizada aqui em Aracaju, é extremamente interessante e importante. Estamos aqui para articular e combinar melhor nossas ações, e continuar esse trabalho conjunto”, frisou.

Já o secretário de Estado do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, disse que o evento é continuidade de um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o início do ano passado. “Nós, da Bahia, assumimos a coordenação da Câmara Temática de Meio Ambiente, e o objetivo é, com o Nordeste unido, trabalhar em prol de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde possamos ter desenvolvimento sustentável, econômico, geração de emprego e renda, mas também a preservação do nosso bioma e dos nossos subsistemas. Hoje é um dia de muito trabalho. Teremos uma devolutiva da proposta que encaminhamos ao BNDES, além de duas apresentações que vão abordar o diálogo necessário para o Nordeste”, apontou.

Um dos pontos altos das discussões é a definição de metas para acordos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deverão financiar projetos de preservação ambiental na região. Além disso, políticas públicas de sucesso de alguns estados estão nas propostas, com o objetivo de serem replicadas em outras partes do Nordeste, promovendo a integração e o fortalecimento das ações ambientais.

A reunião conta com a participação de importantes nomes do cenário ambiental, incluindo o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho; Alexandre Pires, diretor de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente; Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica); e Renato Cunha, representante do Grupo Ambientalista da Bahia. Juntos, eles discutem as prioridades para o desenvolvimento sustentável da região, com especial atenção para temas como a desertificação, energias renováveis e preservação da biodiversidade.

Sede do Ibama

Ainda durante o evento, o governador Fábio Mitidieri ainda assinou projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia Legislativa de Sergipe, doando terreno para a construção da nossa sede do IBama em Sergipe.

Na oportunidade, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, celebrou a assinatura do projeto de lei, enfatizando a importância do Ibama como um escritório fundamental para resolução de conflitos na área ambiental.

“Quero agradecer muito pela parceria. Em nome do Ibama, manifesto a esperança de que o consórcio avance em debates essenciais para o desenvolvimento da região Nordeste”, agradeceu o presidente.

