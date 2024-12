“ESTAMOS APRIMORANDO NOSSOS CONHECIMENTOS PARA OFERTAR O MELHOR AO POVO SOCORRENSE”, DIZ DR. SAMUEL

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou do Encontro de Novos Gestores, com o tema “Caminhos para uma Gestão Eficiente”.

O evento, que objetiva capacitar os futuros gestores municipais para a melhoria dos serviços públicos ofertados à população, foi realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM).

“Eventos como estes demonstram a preocupação da Fames, da Confederação Nacional de Municípios e do Governo do Estado em capacitar os gestores que assumirão as Prefeituras Municipais a partir de 1º de janeiro. Estamos aqui para aprimorar os nossos conhecimentos técnicos com o intuito de ofertar o melhor ao povo socorrense”, afirmou Samuel.

Neste primeiro dia de Encontro, gestores eleitos de diversos municípios e suas equipes técnicas puderam trocar experiências e aprender mais sobre tópicos essenciais para a gestão pública, como saneamento básico e saúde. O evento terá continuidade nesta terça-feira (3) com novas palestras e mesas de discussões.

Foto Jadilson Simoes

Por Fernanda Santiago