“Estamos aqui pelas pessoas que mais precisam”, diz Fábio ao inaugurar Centro de Hemodinâmica no Huse

Mais um marco na saúde pública de Sergipe foi alcançado nesta sexta-feira, 13. O governador Fábio Mitidieri inaugurou o novo Centro de Hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe – Dr. José Augusto Barreto (Huse), unidade que representa um salto inédito na assistência pública de alta complexidade cardiovascular no estado. Com investimento superior a R$ 10 milhões na estrutura física e R$ 43 milhões na gestão operacional, o serviço passa a oferecer diagnóstico e tratamento avançado de doenças cardíacas, neurológicas e vasculares, consolidando Sergipe no mesmo patamar dos grandes centros médicos do país.

“Esse é um investimento muito importante para a população sergipana. Sergipe era, talvez, o único do Brasil que ainda não dispunha de um serviço próprio de hemodinâmica. Agora, com esse centro, teremos mais agilidade no atendimento, salvando vidas com uma estrutura moderna, com 9 leitos de UTI, 8 leitos pré-operatórios, salas equipadas e tecnologia de ponta. Um investimento superior a R$ 10 milhões apenas aqui, além das ressonâncias e tomógrafos que somam mais de R$ 30 milhões. Isso mostra o respeito que estamos tendo com a saúde e com o povo sergipano”, destacou o governador Fábio Mitidieri, que agradeceu à família do homenageado, Dr. José Augusto Barreto, e a familiares da ex-senadora Maria do Carmo, que destinou recursos de emenda parlamentar para a saúde estadual.

O governador também reforçou que os investimentos na área da saúde não param. “Estamos aqui hoje pelas pessoas que mais precisam. Já realizamos muitos avanços no Huse e temos mais por vir. Entre agosto e setembro, entregaremos o Hospital do Câncer. Com isso, vamos desafogar a oncologia do Huse e ampliar o centro cirúrgico. Também estamos investindo no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com mais de R$ 1 milhão aplicados na ampliação e melhoria da estrutura. E seguimos com programas de sucesso como o ‘Opera’ e ‘Enxerga Sergipe’”, frisou.

A nova estrutura ocupa uma área de 975,48 metros quadrados e conta com sala de Hemodinâmica, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – sendo um destinado ao isolamento –, além de duas enfermarias com seis leitos cada. O equipamento também dispõe de leitos para preparação pré e pós-cirúrgica, postos de enfermagem, farmácia, salas de apoio e ambientes destinados às equipes médicas. As adequações incluíram modernização completa de infraestrutura, climatização, cabeamento, sistema de combate a incêndio e instalação de mezanino metálico.

O Centro de Hemodinâmica integrará uma linha de cuidado completa, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que vai do diagnóstico precoce ao tratamento definitivo de condições graves como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças arteriais obstrutivas periféricas. O serviço será prestado inteiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso gratuito e qualificado à população.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o novo centro representa um avanço essencial. “O Hospital de Urgência passa a contar com o primeiro Centro de Hemodinâmica da rede pública estadual. Isso vai permitir que pacientes com doenças cardiovasculares tenham um atendimento muito mais rápido, evitando sequelas, morbidades e salvando uma infinidade de vidas. É um equipamento de última geração, com leitos de UTI, enfermarias e uma sala moderna para procedimentos”, destacou o secretário.

Assistência de ponta

Com métodos modernos e menos invasivos, os atendimentos realizados na nova estrutura reduzem o tempo de resposta, aumentam a segurança dos procedimentos e ampliam as chances de recuperação dos pacientes. A tecnologia empregada inclui aparelho polígrafo, foco cirúrgico e estação de anestesia.

Os procedimentos incluem angioplastia coronariana (IAM), trombectomia cerebral (AVC), arteriografia e angioplastia periférica, fundamentais para evitar amputações em casos de doenças vasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. As técnicas utilizadas no novo centro são consideradas padrão-ouro por entidades como a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Neurologia.

Redução de filas

Antes, Sergipe era o único estado do país sem serviço público próprio de hemodinâmica. Pacientes eram encaminhados para unidades contratualizadas, como o Hospital Cirurgia. Só em 2024, mais de 240 pacientes com IAM já foram encaminhados para fora do Huse. A nova estrutura permite a realização imediata desses procedimentos dentro da própria rede estadual.

“Hoje, quando o paciente precisa de uma angioplastia ou cateterismo, precisa ser transferido para uma unidade contratualizada. Agora, com o centro no Huse, esse atendimento será feito em tempo real, sem a necessidade de deslocamento, o que representa um avanço enorme em eficiência e segurança”, detalhou o secretário Cláudio Mitidieri.

Gestão integrada

O serviço será gerenciado pela Fundação Baiana de Cardiologia (FBC), contratada emergencialmente por 12 meses, conforme a Lei nº 14.133/2021. A FBC ficará responsável pela gestão técnica, administrativa, de pessoal e insumos.

Diretor executivo da FBC, Dr. Cícero Campanhara ressaltou o impacto da inauguração. “É um momento histórico. Sergipe era um dos poucos estados sem serviço próprio de hemodinâmica. Isso tem impacto direto nas urgências cardiológicas, neurológicas e vasculares. Quando você não tem esse serviço próprio, perde-se a capacidade de atender no tempo correto. Agora, isso muda”, enfatizou.

O novo centro também será integrado ao projeto de Telecardiologia do Samu 192 Sergipe, iniciativa pioneira do médico cardiologista José Edvaldo dos Santos, que já atendeu mais de 5 mil pacientes e é referência na redução do tempo-resposta em casos de infarto. O projeto também envolve formação de novos profissionais de Medicina e Enfermagem.

Segundo o médico, o novo Centro de Hemodinâmica representa um salto na qualidade da medicina cardiovascular em Sergipe, ao oferecer serviços de alta complexidade como cateterismo, angioplastia e diagnósticos em tempo real. “Este centro não é apenas um espaço físico moderno, com tecnologia de ponta. É um símbolo de cuidado, inovação e, acima de tudo, de legado. Significa mais agilidade, mais precisão e, acima de tudo, mais vidas salvas. Estamos oferecendo dignidade a quem luta pela vida”, disse José Edvaldo dos Santos.

Homenagem

A unidade leva o nome do renomado cardiologista sergipano Dr. José Augusto Soares Barreto, reconhecido por sua dedicação à saúde cardiovascular no estado. Durante a cerimônia, o filho do homenageado, José Augusto, agradeceu a homenagem ao pai.

“Essa obra tem enorme relevância e simboliza a essência do que ele representou para a medicina sergipana. Onde se lê ‘Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto’, leia-se compromisso com a vida, com a ciência e com os mais humildes”, declarou ele, emocionado.

Avanço estratégico

A entrega do Centro de Hemodinâmica marca um divisor de águas. Entre 2023 e 2025, o Governo de Sergipe vem promovendo investimentos robustos no Huse: revitalização do Centro Cirúrgico, ampliação de leitos, prontuário eletrônico, novos equipamentos de imagem como tomógrafos e ressonância magnética e reforma de diversas áreas da unidade, totalizando mais de R$ 40 milhões.

Os avanços se estendem à oncologia, com reforma da quimioterapia infantil, e à realização de procedimentos inéditos, como transplante de pele e reimplante de mão. Em 2024, o hospital superou 440 mil atendimentos gerais e mais de 35 mil tomografias. O Huse também passou a integrar o Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos (RHP) do Ministério da Saúde.

Com o novo Centro de Hemodinâmica, a população sergipana passa a contar com uma rede hospitalar ainda mais equipada para salvar vidas e reduzir sequelas de doenças que estão entre as principais causas de morte no país e no mundo.

