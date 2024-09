“Estamos conquistando voto dos aracajuanos em todos os cantos da cidade”, afirma Danielle

O bairro Jabotiana recebeu, nesta sexta, 27, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), que percorreu, ao lado do seu vice, o Professor Ayslan, as ruas da localidade em carreata. No percurso, a cada proposta apresentada e pedido de voto no 15, eles recebiam os cumprimentos das pessoas, que faziam questão de sair de suas casas para manifestar apoio à candidata.

“É desse jeito que fazemos política, dialogando olho no olho da população aracajuana. Eu gosto de estar perto das pessoas ouvindo as suas necessidades e apresentando as minhas propostas para o futuro da nossa cidade . E cada abraço, cada aperto de mão e palavra de esperança, ampliam a motivação para continuar nessa caminhada. Saber que eu tenho o apoio do povo aracajuano, me fortalece e mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Danielle.

O candidato a vice-prefeito, o Professor Ayslan, que mora no Janotiana, agradeceu o apoio que ele e a Delgada Danielle têm recebido nas ruas de Aracaju. “Diferente do que diziam, não estamos sozinhos, pois estamos com o povo, não tem apoio melhor do que esse. Estamos com as pessoas mais interessadas em ver uma mudança verdadeira na gestão da nossa cidade. E ficamos felizes e gratos com todo esse apoio. Dia seis de outubro, é 15”, disse.

Danielle e Ayslan têm feito uma campanha eleitoral mais próxima dos aracajuanos. E, em todas as regiões da cidade, são recebidos com festa pela população. “Estamos com toda essa energia e assim vamos até o final da campanha, buscando em cada canto de Aracaju o voto no 15 para que, juntos, possamos promover a mudança necessária que promova o desenvolvimento da cidade e mais qualidade de vida para todos”, ressaltou a Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Fonte assessoria