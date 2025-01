“Estamos fazendo uma verdadeira revolução no nosso sertão”, diz governador de Sergipe ao anunciar investimentos para região

Durante o lançamento da Caravana da Água, em Poço Redondo, nesta sexta-feira, 31, o governador Fábio Mitidieri anunciou um volume de obras importantes que também terão impacto direto na qualidade de vida da população do alto sertão sergipano. O conjunto de investimentos em curso vai desde serviços de pavimentação a reestruturação de diversas rodovias até ampliação do abastecimento de água, e visa promover o desenvolvimento na região.

Em Poço Redondo, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), autorizou a execução de 10.000 m² de pavimentação granítica, no valor de R$ 1.496.400,00; e mais 10.000 m² para pavimentação asfáltica, um investimento de R$ 778.600,00, em diversas ruas do município. Ao todo, serão R$ 2.275.000,00 investidos.

Na quinta-feira, 30, já havia sido autorizado serviços de pavimentação em Monte Alegre de Sergipe. “E temos mais: no próximo dia 25 de fevereiro teremos a licitação da rodovia de Santa Rosa do Ermírio até a divisa com a Bahia. Na primeira quinzena de março, faremos a licitação da segunda etapa, de R$ 7 milhões, do Parque de Santa Rosa do Ermírio, porque a nossa bacia leiteira merece um parque de respeito. O sertão merece”, enfatizou o governador.

Na região, também está em andamento a Rota do Leite, que vai do povoado São Mateus, em Gararu, passando por Feira Nova, até Nossa Senhora da Glória. “Também já começamos em Porto da Folha a obra da rodovia até o povoado Linda França, a qual será ampliada e a continuidade já está em licitação, como solicitado pela população”, destacou Fábio.

Ainda em fevereiro, o governador deve dar ordem de serviço para a reestruturação das rodovias que ligam Feira Nova a São Miguel do Aleixo e Cumbe a Aquidabã. “Este é o governo que está recuperando as rodovias do nosso sertão e do nosso estado. Já fizemos a rodovia Nossa Senhora da Glória/Monte Alegre e Monte Alegre/Canindé e, no segundo semestre, daremos a ordem de serviço da rodovia de Glória até Carira, para recuperar todas as nossas rodovias”, elencou o chefe do Executivo estadual.

Adutora do Leite

Também no alto sertão, está em processo de implantação a Adutora do Leite. O projeto, de 100 quilômetros de extensão, abrangendo os municípios de Canindé de São Francisco a Nossa Senhora da Glória, pretende desenvolver a pecuária leiteira a partir do abastecimento de água, que será captada pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), no rio São Francisco. “A primeira etapa chega a Santa Rosa do Ermírio, depois vai até Nossa Senhora da Glória. Estamos fazendo uma verdadeira revolução no nosso sertão, porque esse povo esperou muito para ter um governador que olhasse por eles, que devolvesse a dignidade ao nosso povo. Estamos aqui para que, juntos, governo, prefeitos e o povo do sertão, façamos a diferença, porque a população merece um governo que também olha para o sertão”, reiterou.

Na ocasião, ainda foi informado que a Iguá Sergipe, vencedora do leilão de concessão parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado, dará prioridade às obras da Adutora do Curralinho, em Poço Redondo. O novo sistema tem o objetivo de melhorar o abastecimento na sede do município, além de povoados próximos, permitindo a desvinculação de Poço Redondo da Adutora do Alto Sertão, para gerar autonomia à cidade em relação à oferta de água.

“Foi um pedido do governador, antecipar esses serviços, que é uma das obras estruturantes que farão parte do grande pacote de obras de melhorias para o abastecimento aqui na região. A partir de fevereiro essas obras já serão iniciadas”, garantiu o diretor geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

Foto: Reinaldo Moura