ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O IV CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

Estão abertas as inscrições para o IV Concurso Público do Ministério Público de Sergipe (MPSE), destinado ao preenchimento de 28 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva em cargos efetivos dos serviços auxiliares, de níveis médio e superior.

O certame é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável por todas as etapas do processo seletivo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da FCC até as 23h59 do dia 21 de outubro de 2025. As taxas variam de R$ 120,00 a R$ 160,00, a depender do cargo escolhido.

A seleção compreenderá provas objetivas, e, no caso do cargo de Técnico do Ministério Público – Área Administrativa, também prova discursiva (redação). A aplicação está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, em Aracaju.

Fonte MPE