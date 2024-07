“Estou muito confiante”, diz Joaquim da Janelinha em entrevista

Em entrevista concedida ao programa Play Fan 1, ancorado pelo jornalista Narcizo Machado, o vereador por Aracaju Joaquim da Janelinha, falou sobre sua trajetória pessoal e política.

Além de contar toda sua biografia até chegar a vida política, Joaquim relembrou que foi através do programa de rádio com Narcizo, que o parlamentar escutou pela primeira vez o seu nome em meio às pesquisas eleitorais e das possibilidades em ser eleito dentro do partido nas últimas eleições. Ele também frisou sobre a satisfação do seu primeiro mandato.

“Se não fosse permitida uma reeleição pra vereador hoje, tenho muito orgulho em dizer que deixaria um legado dentro do Augusto Franco. Lembro que logo após a vitória, eu recebi ligação de Jorginho Araújo fazendo a época a interligação para que eu fosse até o prefeito Edvaldo Nogueira, e assim eu fiz; levei os meus pedidos, os quais hoje, estamos com todo nosso conjunto Augusto Franco em reforma. Me refiro às praças; delegacia; UBS; UPA; assim como o conjunto Paraíso do Sul, que mantemos obras por todos os cantos”, afirmou Joaquim que também contou sobre a sua ida para um partido muito maior que é o PDT.

“Saí de um partido pequeno, à época o PROS, para um muito maior que é o PDT, porém costumo dizer que eu não construí lideranças, e sim amigos; além de mais gente querendo vir para se somar. Sei que é difícil, mas ressalto que estou muito confiante”, pontuou. Sobre às eleições para prefeito, Joaquim falou das qualidades do seu pré-candidato Luiz Roberto. Ele enfatizou Luiz ser o mais preparado para dá sequência a gestão do atual prefeito, Edvaldo Nogueira.