“Estou pronta para liderar a mudança que os aracajuanos tanto desejam”, afirma Danielle

Durante o último final de semana, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, realizou seus atos de campanha em todas as regiões da capital. Foram carretas, caminhadas e encontros com apoiadores que ocorreram no Siqueira Campos, São Carlos, Veneza, Porto Dantas e na Zona da Expansão. Em todos eles, Danielle recebeu o apoio dos aracajuanos.

“É por justiça social que eu estou aqui, nenhuma outra razão. Estou aqui porque eu quero que os aracajuanos se orgulhem da cidade onde moram, porque acredito na força e na coragem de vocês para também trabalhar por essa mudança que tanto queremos. Juntos, conseguiremos mudar Aracaju para melhor. Eu sei disso e estou pronta para liderar essa mudança. Podem chamar a delegada”, afirmou Danielle.

Um dos eventos foi com a juventude aracajuana. Na oportunidade, a delegada reafirmou o compromisso em promover uma gestão que dialogue com os jovens e promova ações e projetos que atendam os seus anseios. Em contrapartida, os jovens presentes reafirmaram a confiança no projeto da Delegada Danielle. “A juventude, acima de tudo, é a classe que mais precisa estar atenta a quem vai governar a cidade, porque daqui a quatro anos nós vamos saber o que foi que o nosso município se tornou para nos acolher”, pontuou uma das jovens.

“Eu acredito que é realmente a partir do voto que a gente tem essa mudança e até essa perspectiva de que a gente pode pensar muito além do que nos é dado. E eu acredito fielmente em Danielle e que a gente consegue sim mudar essa trajetória e garantir uma Aracaju com mais oportunidades para todos, especialmente para os jovens”, complementou.

Em todos os eventos, Danielle salientou que realizará uma gestão que tem como princípios a diversidade e a intersetorialidade, empenhados para entregar com agilidade as mudanças necessárias. “Uma gestão que esteja próxima das pessoas, mantendo o diálogo constante para que as demandas sejam identificadas e a solução dos problemas ocorra da forma mais ágil possível”, assegurou Danielle.

Foto: Marcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia