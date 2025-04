“ESTOU PRONTO, PREPARADO E QUERENDO SER CANDIDATO A SENADOR EM 2026”, DISSE EDVALDO NOGUEIRA, CONFIRMANDO

Em entrevista concedida ao radialista George Magalhães, da Sim FM, nesta sexta-feira (25), o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), confirmou sua intenção de disputar uma das duas vagas ao Senado Federal nas eleições do ano que vem.

“Sou pré-candidato ao Senado. Minha pré-candidatura já está posta pelo PDT. Tenho experiência, e há uma frase que todo mundo está dizendo: ‘Estou pronto, preparado e querendo ser candidato a senador em 2026′”, afirmou Edvaldo Nogueira.

Questionado se seria o candidato apoiado por Fábio Mitidieri, Edvaldo disse que isso ainda não está definido, mas que irá trabalhar para conquistar o apoio do governador. “Aí são outras questões. O governador vai coordenar esse processo. Nós vamos, e lá no final vamos discutir como as coisas ficarão. Eu vou trabalhar, vou lutar para ter o apoio do governador Fábio Mitidieri”, respondeu o ex-prefeito de Aracaju.

Avaliação dos 100 dias de Emília Corrêa

Edvaldo Nogueira fez uma avaliação negativa dos primeiros 100 dias da gestão de Emília Corrêa. “Tenho acompanhado. Eu acho que a cidade tem perdido em diversos serviços. A limpeza pública está enfrentando problemas. A saúde está enfrentando problemas. Há muitas obras paralisadas. Esses 100 dias têm sido, na minha opinião, de dificuldades para a governança da cidade de Aracaju”, avaliou o ex-prefeito.

Ainda durante a entrevista, Edvaldo criticou a decisão de Emília de não dar continuidade à licitação do transporte público e à escolha pela compra de ônibus elétricos. “Eu deixei uma licitação que, se ela tivesse continuado, agora em maio teríamos ônibus novos. Todas as linhas renovadas. Duas empresas entrariam com 500 ônibus — mais de 480 ônibus novos — e a prefeitura contaria com 70 milhões de reais anuais em subsídios. Agora, só para comprar ônibus elétricos, foram 70 milhões que a prefeitura gastou”, disse Edvaldo. Perguntado se faria a compra dos ônibus elétricos como foi feito, Edvaldo respondeu: “Não, de jeito nenhum.”

Por Uilliam Pinheiro – O Caju Notícias