“Estou sendo vítima de ataques sistemáticos”, denuncia Linda Brasil

Nesta terça-feira, 22, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), uma ação articulada de parlamentares da extrema direita que vêm promovendo ataques sistemáticos, com mentiras e distorções sobre a sua atuação em espaços educativos. A ofensiva, segundo a parlamentar, é parte de uma estratégia nacional de perseguição a minorias, a grupos e mandatos progressistas, em especial os que pautam os direitos humanos e a diversidade. “Esta tática é típica de feições autoritárias e muito perigosa”, afirmou.

A denúncia surgiu após repercussão manipulada por vídeo de sua participação em uma escola pública, durante a programação do Dia Internacional da Mulher. Linda Brasil afirma que o recorte de sua fala foi descontextualizado e disseminado nas redes sociais de maneira mal-intencionada para fomentar desinformação e discurso de ódio.

“A participação ocorreu para tratar de temas pertinentes à formação dos estudantes. O respeito à diversidade, ações de promoção da cidadania e garantia de direitos são temas que perpassam a formação cidadã, indissociável no sistema democrático. Apresentar esses temas aos alunos é necessário e fundamental para estimular o senso crítico e promover o acesso a informações essenciais”, afirmou a deputada.

A atividade escolar está em conformidade com todas as normas da legislação brasileira e não contou só com a presença da parlamentar. Diversas mulheres que atuam em cargos públicos participaram da atividade que teve como foco o debate sobre a ocupação de espaços de poder pelas mulheres na sociedade. Além disso, os estudantes puderam dialogar diretamente com os participantes, fazendo perguntas e trocando experiências. Inclusive, segundo a parlamentar, o trecho recortado e manipulado tratava de uma resposta a uma estudante, que questionou como era atuação da deputada para combater o avanço da extrema direita e do bolsonarismo.

Para Linda, a tentativa de criminalizar sua presença nas escolas é mais uma expressão do autoritarismo promovido por setores da extrema direita. “Os recortes feitos a partir da minha fala e propagados de maneira distorcida nas redes sociais, com discurso de ódio, são um desserviço à sociedade e estimulam a violência. Não vão nos intimidar”, denunciou.

A parlamentar também alertou para a ação orquestrada que visa estigmatizar determinados grupos, associando essas pessoas a inimigos. Essa prática, que estimula perseguições e violências, promovem perigo real para não só para a parlamentar, mas também para professores, estudantes e toda a comunidade escolar. “Essa é uma atuação baseada em perseguição de grupos vulnerabilizados e sem impacto de transformação da realidade do povo sergipano, que já sofre com uma série de problemas estruturais”, pontuou.

PL

A parlamentar também chamou a atenção para o Projeto de Lei protocolado na Alese, que é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que busca perseguir professoras e professores da escola pública. “As escolas são espaços de promoção da cidadania e nenhum tipo de censura será aceito. Os professores e professoras não podem ser coagidos ou criminalizados como ocorria no período nefasto da ditadura militar”, declarou.

Mestra em Educação, Linda Brasil reiterou seu compromisso com a educação pública e com a formação crítica e cidadã da juventude sergipana. “Não aceitaremos retrocessos. Defender a democracia é também garantir que nossas escolas sejam espaços de liberdade, de diversidade e de pensamento crítico”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Assessoria de Imprensa