Estudante é esfaqueado após um desentendimento dentro de um colégio no Bairro Santos Dumont

Um desentendimento envolvendo dois colegas dentro do Colégio Olavo Bilac , localizado no Bairro Santos Dumont, em Aracaju, terminou com um deles esfaqueado, segundo informações passadas pela policia militar.

Após o fato, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O estado de saúde a vitima é considerado estável

A PM disse ainda que o estudante que cometeu a agressão foi conduzido à delegacia acompanhado pelo seu pai.

Após o incidente, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) emitiu uma nota repudiando o caso. A Seduc informou ainda que a direção da escola acionou os órgãos competentes obedecendo ao Protocolo Estadual de Violência Praticada e Percebida na Escola.

A nota informa ainda que “esta foi a primeira vez que um caso como esse aconteceu na instituição e os jovens envolvidos não possuem histórico de mau comportamento”.