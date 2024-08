Estudantes de Direito já podem se inscrever no processo seletivo para estágio na PGE; valor da bolsa é de R$ 854,00 incluindo vale-transporte

Teve início nesta quarta-feira, 14, e segue até o próximo dia 10 de setembro, as inscrições do Processo Seletivo 2024 para Estágio em Direito na Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE). Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados a partir do 4º período, exclusivamente pelo endereço eletrônico concursoestagio.pge.se.gov.br.

Conforme informações da Comissão de Coordenação de Provas e Exames para Seleção de Estagiários, a carga horária é de 20 horas semanais, no turno da manhã, e o valor da bolsa é de R$854,00, incluindo o benefício de vale-transporte. O processo seletivo tem validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de extensão por mais dois.

“Esta é uma oportunidade ímpar para vivenciar a experiência da advocacia enquanto ainda estão no ambiente acadêmico, unindo o conhecimento teórico adquirido em sala de aula com a prática real. Isso é enriquecedor não somente para estes futuros profissionais, mas também para a própria Procuradoria, que integra mais talentos ao seu time, ao mesmo tempo em que contribui para a formação desses estudantes”, destaca o procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior.

Seleção

A etapa para recrutamento dos novos estagiários em Direito da PGE-SE ocorrerá por meio de prova objetiva, que cobrirá temas relacionados ao Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Civil e Língua Portuguesa. A aplicação está marcada para 15 de setembro, das 14h às 17h, na Faculdade de Direito 8 de Julho, localizada na Rua Antônio Andrade, nº 1.190, bairro Coroa do Meio. Já o resultado, incluindo o gabarito oficial e a lista dos aprovados, será divulgado posteriormente no site da PGE.

Para entender as regras e saber mais detalhes sobre a inscrição, prova e contratação, os estudantes devem acessar o edital que está disponível no site da PGE-SE. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (79) 3198-8007 ou pessoalmente na sede da Procuradoria-Geral do Estado, setor da Corregedoria-Geral, localizada na rua Porto da Folha, nº 1.116, bairro Cirurgia, das 8h às 12h.