Danielle: “Eu acredito na política que escuta e entende as necessidades de cada cidadão”

A delegada Danielle Garcia (MDB) está na disputa pela Prefeitura de Aracaju e, nos primeiros dias de campanha, investiu no corpo a corpo com os aracajuanos. Os seus primeiros atos públicos foram um adesivaço na Colina do Santo Antônio, seguido de uma caminhada pelo Centro da cidade, além de diversos atos promovidos por candidatos a vereador e lideranças do seu agrupamento político durante o final de semana.

“Eu gosto de andar pela minha cidade e conversar com as pessoas. Eu acredito na política que escuta e entende as necessidades de cada cidadão. É por isso que estou caminhando pelos bairros de Aracaju, dialogando diretamente com os cidadãos para ouvir suas demandas. Esse processo é inspirador e renova ainda mais minha coragem e esperança. Aracaju e o nosso povo merecem muito mais”, afirma Danielle.

Além de participar dos lançamentos de candidaturas a vereador de Sil Ribeiro e de Adriano Bandeira, a delegada Danielle também esteve no Santa Maria com o candidato a vereador Álvaro Bento para acompanhar a confraternização com os atletas e familiares da Pelada dos Amigos. “Reforçamos o compromisso de atender as demandas locais. Também reafirmamos o compromisso de investir no esporte amador em nossa cidade”, salientou a candidata a prefeita.

A delegada Danielle foi candidata a prefeita de Aracaju em 2020, chegando ao segundo turno, obtendo mais de 110 mil votos contra o então prefeito que buscava a reeleição. Em 2022, disputou o Senado e foi a candidata mais votada na capital. Esse ano, ao lado do professor Ayslan, Danielle continua investindo no diálogo com os aracajuanos e na apresentação de propostas para o futuro da cidade.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia