“EU ACREDITO NO PODER DO OLHO NO OLHO E DA ESCUTA ATIVA PARA CUIDAR MELHOR DOS ARACAJUANOS”, AFIRMA DANIELLE

O final de semana da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), foi de caminhadas, panfletagens e adesivaços e reuniões com apoiadores. Ao lado do seu vice, o professor Ayslan, ela tem investido em uma campanha mais perto dos aracajuanos, com olho no olho e escuta ativa para um cuidado verdadeiro com cada cidadão.

No sábado, 24, eles iniciaram a agenda tomando um café da manhã no Mercado do Conjunto Augusto Franco. Em seguida, realizaram um adesivaço em uma das praças da localidade, conversando com a população sobre seus projetos para cuidar da cidade com coragem, transparência, diálogo e honestidade. “Eu acredito no poder do olho no olho e da escuta ativa para cuidar melhor dos aracajuanos. Essa é a minha forma de fazer política: com coração, presença e muito diálogo”, afirmou a candidata.

Ainda no sábado, a delegada Danielle participou de eventos promovidos por candidatos a vereador com apoiadores. A candidata a prefeita agradeceu o carinho recebido dos aracajuanos. “O apoio da população e o sonho de construir uma Aracaju melhor, com serviços de qualidade que atendam as demandas dos cidadãos, são o que realmente me motivam nessa jornada”, afirma Danielle.

Já no domingo, 25, Danielle e o Professor Ayslan também foram muito bem recebidos no Orlando Dantas. Eles percorreram diversas ruas, conversando com a população sobre os problemas locais. “Entre as reclamações, o estado de abandono dos espaços de lazer e convivência. Infelizmente, a praça, que deveria estar sendo utilizada para atividades físicas, brincadeiras de crianças e prática esportiva, está cheia de problemas em seus equipamentos e servindo até de ambiente para o uso de drogas. Uma situação absurda e que precisa ser mudada”, salientou a candidata.

Ainda na tarde do domingo, eles participaram de uma missa na Paróquia São José Operário. Em seguida, realizaram uma caminhada no Castelo Branco. “Estamos sentindo de perto o entusiasmo da população que acredita em uma Aracaju mais feliz. Em cada casa, cada rua, cada conversa, a certeza de que estamos no rumo certo. Juntos, vamos construir a cidade que todos sonham. Por isso, no dia seis de outubro, o voto certo é o 15”, ressaltou o Professor Ayslan.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia