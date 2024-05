“EU E BELIVALDO CHAGAS TEMOS A INQUIETUDE DA JUVENTUDE E A SABEDORIA DA EXPERIÊNCIA”, DIZ YANDRA MOURA

Em clima de festa, milhares de pessoas compareceram ao bairro 18 do Forte, em Aracaju, para participar do lançamento da pré-candidatura de Yandra Moura (União) à Prefeitura de Aracaju e de Belivaldo Chagas (Podemos) como pré-candidato a vice-prefeito.

Os nomes de Yandra e Belivaldo surgem dentro do agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri e refletem os anseios da população de Aracaju, que exige eficiência nos serviços básicos. “Apesar de alguns avanços na prefeitura, ainda há muito para ser feito. Fui convocada pelas pessoas insatisfeitas com os atendimentos e consultas médicas, a escassez de medicamentos, os postos de saúde que fecham às 18h, as categorias profissionais desvalorizadas e a falta de vagas em creches, que impede que nossas mães possam trabalhar e progredir. Além disso, há reclamações sobre o transporte público que não oferece condições dignas aos usuários, sem conforto ou confiabilidade”, justificou Yandra.

“Lembro-me de Yandra na campanha de deputada, recém-chegada na política, conquistou corações e se tornou a deputada mais votada da história de Sergipe. Hoje, ela realiza um mandato exemplar através de um trabalho incansável. Quando ela me procurou e disse que queria fazer mais por Aracaju, não hesitei em aceitar o convite. Portanto, Yandra, conte comigo, serei seu pré-candidato a vice-prefeito e ajudarei você a administrar Aracaju”, afirmou o ex-governador Belivaldo Chagas.

O evento contou com a presença de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil; Elmar Nascimento, líder do partido na Câmara dos Deputados; Pastor Everaldo, vice-presidente nacional do Podemos; e Celso Sabino, ministro do Turismo. Também estiveram presentes pré-candidatos a vereador dos partidos aliados até o momento (União Brasil, Podemos, PRD, DC, Mobiliza e Avante), deputados estaduais, prefeitos de municípios sergipanos e diversas lideranças.

Assessoria de Comunicação