“EU ESTOU FAZENDO COM TOTAL RESPONSABILIDADE DA MINHA PARTE”, DIZ LUCIANO SOBRE VINDA DE ALOK PARA ITABAIANA

Na manhã desta terça-feira (06), o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) concedeu entrevista ao programa Balanço Geral Sergipe, da TV Atalaia, apresentado pelo radialista Fábio Henrique. Entre os temas abordados, Luciano destacou o show do Dj Alok em Itabaiana, que acontecerá no próximo sábado (10). Segundo ele, a escolha pela atração de renome mundial repercutiu positivamente não só no município serrano, mas em todo Brasil.

“Analisamos a sua capacidade de juntar pessoas para ver seu show no mundo todo. Nesse ano, separei uma parte das emendas para dar esse presente ao povo de Sergipe e de Itabaiana. A esposa dele se formou em Sergipe. Eles têm um vínculo muito forte no estado”, disse o deputado, minimizando as críticas que tem recebido por conta do alto valor destinado para trazer Alok.

“Quem mais colocou dinheiro para saúde dos hospitais de Sergipe foi eu. Cheguei de Brasília não tem um mês. Trouxemos R$ a confirmação de 5 milhões em recursos, destinados pelo senador Alessandro Vieira, para uma reforma geral no Hospital Regional, e o valor já está em Sergipe. Eu fui o primeiro que pensei em colocar um aparelho de ressonância magnética no interior do estado. O senador Laércio garantiu o recurso, no valo de R$ 10 milhões, para a compra desse aparelho para Itabaiana. Eu cuido da saúde, educação e do lazer. Eu estou fazendo com total responsabilidade da minha parte”, afirmou.

“Os Andrades têm palavra”

Luciano ratificou que, se perguntado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) por um nome que possa compor como candidato a vice-governador nas eleições 2026, tem uma grande admiração pela família Andrade. “ A escolha do vice tem que ter muito cuidado porque deve ser governador, já que Fábio deve sair do governo para disputar a eleição para o Senado em 2030, e tem que ter na cadeira uma pessoa que confie e ajude a chegar ao Senado. Os Andrades têm essa vantagem. Ao sentar na cadeira, o que acertou, pode ter certeza que vão cumprir”, garantiu.

Reeleição encaminhada

Para o deputado, Mitidieri não terá uma reeleição por “W.O”,mas está em um processo bem encaminhado, dado o trabalho que tem realizado e a aprovação perante o povo. “Sempre vai ter adversário. Fábio tem que continuar trabalhando, construir, cuidar bem da saúde. Está fazendo obras essenciais. A educação cada semana se entrega uma escola. Ele tem feito um trabalho excelente e está pensando na frente”, disse.

“A fase de Valmir está passando”

Na entrevista, Luciano Bispo também foi perguntado pela hegemonia do agrupamento liderado pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PL), em Itabaiana. Segundo ele, a política é feita de fase e a de Valmir está passando. “Ele não pode nem ser candidato. Se ele pudesse, seria candidato a governador, e seria derrotado. Aquela eleição (em 2022) ele pegou a carona de Bolsonaro. Hoje, a grande maioria bolsonarista não quer nem ver ele”, afirmou.

Pronto para enfrentar Valmir

Por fim, Luciano Bispo reforçou sua parceria com o ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas- que tem andado ao lado do parlamentar e se apresentado como pré-candidato a deputado federal. Porém, ressaltou que tem trabalhado o nome de Anderson para uma possível disputa com Valmir, em 2028, em Itabaiana. “Está sendo preparado para enfrentar Valmir. Primeiro, vamos nos preocupar com a eleição para deputado federal. Depois, para prefeito de Itabaiana. Anderson tem grande potencial para ser prefeito de Itabaiana”, assegurou.

Texto e foto assessoria