“Eu estou pronta para qualquer missão que venha a ser dada”,diz Priscila Felizola sobre o futuro político

A filha do ex-governador Belivaldo Chagas e superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, comentou nesta quinta-feira (21) sobre os ataques pessoais enfrentados por seu pai durante a campanha eleitoral deste ano, em que ele concorreu como candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Yandra Moura. A declaração foi dada no programa Sergipe Verdade, da Sim FM.

Priscila explicou que seu desabafo, divulgado anteriormente, foi feito como filha e cidadã. “Acompanhei meu pai desde os 10 anos e sei da trajetória política dele, sei da palavra e do compromisso que ele sempre teve. Foi doloroso ver uma campanha marcada por ataques desnecessários e desrespeitosos”, disse.

Ela reforçou que suas críticas não foram direcionadas a ninguém em específico, mas à postura adotada por alguns candidatos durante a disputa. “Tivemos três pré-candidaturas dentro do mesmo grupo político, mas faltou respeito mútuo. Se as campanhas tivessem sido respeitosas, poderíamos ter tido apoio no segundo turno. Infelizmente, não foi o que aconteceu”, afirmou.

Priscila destacou a importância de manter o respeito na política e apontou que, apesar do clima acirrado, continua no mesmo grupo político e filiada ao PSD.

Atualmente, o foco de Priscila é sua atuação no Sebrae Sergipe. Contudo, ela sinalizou abertura para futuras oportunidades políticas: “Estou pronta para qualquer missão que venha a ser dada. Se for a vontade de Deus e do povo que eu dispute um mandato eleitoral, estarei preparada. Se for para continuar no Sebrae, também seguirei com a mesma dedicação”.

Por Keizer Santos – foto assessoria