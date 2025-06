“Eu sou prova viva de que a formação profissional muda vidas”, afirma Laércio

Durante entrevista à TV Senado, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) emocionou ao refletir sobre sua trajetória de vida, marcada pela educação profissional e pelo empreendedorismo. A frase do jornalista, que sintetiza esse percurso — “por meio da educação, o senhor alcançou sucesso como empreendedor, chegou até a política e agora quer melhorar a qualidade da educação por meio da política” — serviu de gancho para que o parlamentar reforçasse seu compromisso com a transformação social através da qualificação e do acesso ao conhecimento.

“Eu sou prova viva de que a formação profissional muda vidas. Foi isso que me fez chegar até aqui”, afirmou Laércio.

Com origem humilde, o senador iniciou sua trajetória em um curso de formação profissional no SENAC de Sergipe e, anos depois, chegou à presidência do Sistema Fecomércio-SE (SESC/SENAC), responsável por iniciativas de grande impacto no estado. Segundo ele, esse caminho foi construído com base em esforço pessoal e oportunidades criadas pela educação técnica de qualidade.

“Eu saí da carteira escolar e me tornei presidente da Federação do Comércio do meu estado. Se transformou a minha vida, por que não pode transformar a de outros jovens que buscam o SENAC?”, completou.

No Senado, Laércio tem buscado ampliar o alcance de projetos de capacitação e fortalecer o papel do Sistema S, especialmente em regiões onde o poder público não consegue chegar com a mesma força. Ele defende que o empreendedorismo — entendido não apenas como abrir um negócio, mas como excelência em qualquer área de atuação — é um caminho seguro para o futuro das novas gerações.

“Empreendedorismo é ser eficiente naquilo que você quer fazer, independente da profissão. E a educação profissional é a base disso.”

Texto e foto Carla Passos