O site Carta Capital, divulgou nesta quinta-feira (17) que o ex-assessor do governo de Sergipe fecha acordo para arquivar investigação sobre áudio fake de Lula.

Segundo a Carta Capital, investigação da Policia Federal apontou que Givaldo Ricardo e outros dois produziram a gravação para descredibilizar a campanha do petista Rogério Carvalho, nas eleições de 2022.

O ex-superintendente de Comunicação do governo de Sergipe, o jornalista Givaldo Ricardo reconheceu ter encomendado um áudio falso do presidente Lula (PT) em troca de arquivar uma investigação do caso que tramita na Justiça Eleitoral.

O jornalista também concordou em pagar cerca de 9 mil reais de uma só vez para encerrar a investigação – o valor será revertido para um fundo público de interesse social.