Ex-auditor do TCE toma posse no cargo de Promotor Substituto

Auditor de controle externo II do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) desde janeiro de 2014, Leonardo Alves Moura foi um dos oito novos Promotores de Justiça Substitutos empossados nesta segunda-feira, 9, em solenidade no Ministério Público de Sergipe (MPSE).

Na ocasião, o conselheiro Luis Alberto Meneses representou a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo. O conselheiro José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), Eduardo Côrtes, também estiveram entre os presentes.

Segundo o conselheiro Luis Alberto Meneses, a aprovação do servidor do TCE para um dos cargos mais disputados do funcionalismo público retrata a qualidade do corpo técnico da Casa.

“Sem dúvida é um resultado que reflete a alta capacidade técnica e a dedicação dos profissionais do Tribunal de Contas, que continuamente demonstram excelência em suas funções; parabenizo ao Leonardo e a todos os novos promotores substitutos e desejo-lhes sucesso neste novo desafio profissional”, destacou o conselheiro.

Na solenidade, os empossados prestaram juramento e recebem suas carteiras funcionais e broches institucionais, em ato simbólico de início da trajetória profissional como Promotor de Justiça.

Prestigiaram ainda a posse a diretora-geral, Roberta Roberti, e a diretora Jurídica do TCE, Ana Stella Barreto Rollemberg Porto, além de diversos servidores da Corte de Contas.​

Foto: Marcelle Cristinne

Por DICOM/TCE