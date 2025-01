Ex-deputada estadual Kitty Lima assumirá cadeira na Assembleia Legislativa de Sergipe

Com a vitória do deputado Dr. Samuel Carvalho para administrar Socorro a partir de 2025, a ex-vereadora por Aracaju e ex-deputada estadual, a Priscila Lima da Costa Pinto, conhecida como Kitty Lima e primeira suplente da coligação (PSDB/CIDADANIA) e ferrenha defensora da causa animal, volta a ocupar uma cadeira na Alese.

Atualmente é titular da Superintendência de Proteção Animal do Estado de Sergipe (SupAnimal) e quando deputada, apresentou Projeto de Lei aprovado na Casa, propondo a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), vinculado ao portal da Delegacia Virtual do Estado, com a finalidade de facilitar as denúncias de maus-tratos; fazendo com que as unidades policiais possam identificar e punir os infratores.

Indagada pela Agência de Notícias Alese, se está pronta para retornar à Casa Legislativa, ela enfatizou: “Com certeza estou preparada. A causa animal tem muitas pautas na Assembleia Legislativa, com projetos protocolados que precisam ser colocados para andar. A voz não só dos animais precisa existir novamente, mas da mulher e de todas as pautas que eu abracei enquanto parlamentar. Estou ansiosa. Atualmente estou à frente da Superintendência de Proteção Animal do Estado de Sergipe e como superintendente já estamos com muita coisa encaminhada e acredito que a força vai triplicar e vamos conseguir bons resultados”.

Dr. Samuel Carvalho foi eleito com 59,12% votos válidos (56.391), contra contra 28,27% (26.964) da candidata Carminha Paiva. “Nós somos o prefeito mais bem votado da História de Socorro e essa vitória é de cada família que nos apoiou, de cada um dos nossos colaboradores. É a vitória do povo de Socorro e eu vou trabalhar dia e noite para honrar cada um dos nossos votos, vou fazer o possível e o impossível para que o nosso povo tenha orgulho de ser socorrense”, disse após receber o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE).

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões/Alese