Ex-deputada Luiza Ribeiro afirma em entrevista que não voltará ao grupo do deputado federal Gustinho

Neste sábado, 13, a ex- deputada, Luzia Ribeiro, esteve dando entrevista ao ex-prefeito Valmir Monteiro em seu programa “Valmir, Adiranilton e o Povo” que acontece aos sábados na Lagartto FM, das 12h as 15h.

Na entrevista, Luiza Ribeiro falou sobre os rumos que a atual gestão está e o seu rompimento com o grupo de Gustinho.

Dentre os diversos temas discutidos na entrevista, foram destaque para a implantação de uma nova gestão administrativa e o reconhecimento dos servidores efetivos.

A ex-deputada também falou da sua afinidade com Valmir e que inclusive votou em seu filho, o Deputado Estadual, Ibraim Monteiro em sua primeira eleição para Deputado.

Luiza Ribeiro aproveitou a oportunidade para agradecer a todo povo Lagartense que pede sua união com Valmir Monteiro e que acredita numa junção que vai mudar pra melhor a vida do povo, mas para que a união dê certo o povo precisa acreditar nos novos rumos que a nossa nossa cidade tomará: uma Lagarto sem perseguição, sem ódio, fazendo o que deve ser feito para o povo e pelo povo.

“As pessoas me pedem pra me unir com você, Valmir e deixar Gustinho de lado e eu fico impressionada, porque nunca pensei de escutar isso das pessoas, pois Gustinho não só traiu você, Valmir, me traiu também”, ressaltou, Luiza Ribeiro.

Ascom Luiza Ribeiro/ Elissandra Santana