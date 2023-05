Ex-governador Albano Franco recebe Medalha do Mérito Parlamentar Ordem Grão-Cruz na Câmara

Na tarde desta terça-feira, 30, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) realizou uma Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Parlamentar Ordem Grão-Cruz ao ex- Governador do Estado de Sergipe, Albano do Prado Pimentel Franco.

A propositura foi de autoria do vereador e vice-presidente da Casa, Fabiano Oliveira (PP), que, emocionado, destacou a importância de Albano Franco para Sergipe e não escondeu a admiração e carinho pelo homenageado.

“Hoje estamos prestando essa justa homenagem ao político e empresário que tanto fez pelo nosso estado. Eu poderia ficar horas falando, mas resumo que Dr. Albano é um grande amigo-irmão que tem uma história longa, linda e de muitos serviços prestados! Ele é merecedor da primeira Medalha do Mérito Parlamentar e eu agradeço todos os vereadores por não medirem esforços para que esse momento pudesse acontecer. Ao longo dos seus quase 83 anos, ele sempre se dedicou a fazer o bem e grandes amigos. Esse plenário cheio é reflexo da pessoa querida e importante que ele é”, ressaltou Fabiano.

O parlamentar ainda enalteceu a trajetória do homenageado. “Com Albano eu aprendi e aprendo muito. Não dá para falar do seu legado político sem mencionar os projetos estruturantes que foram executados no seu mandato, como a chegada de 140 novas empresas que contribuíram para gerar mais de 20 mil novos empregos, a implementação do ensino médio em todos 75 municípios, criação do Pré-Seed, o primeiro curso pré-vestibular público do Brasil. Na saúde, melhorou todos os índices de saúde pública, a exemplo da redução da mortalidade infantil. Melhorou e ampliou a malha rodoviária com a recuperação e construção de novas estradas pavimentadas. Na segurança pública, inovou com a criação da Polícia Comunitária. Na área de moradia, construiu conjuntos residenciais em todos os 75 municípios, e em Aracaju, o maior deles, o Conjunto Padre Pedro, no Bairro Santa Maria, com 2.235 unidades entregues gratuitamente aos moradores das extintas favelas da Tieta, Prainha e Coqueiral. Na área do turismo, bem, aí permitam-me, fui como muita honra o primeiro secretário de Turismo de Sergipe, graças ao espírito inovador e empreendedor de Albano ao criar a Secretaria de Turismo. É esse Albano que não fez de inimigos seus eventuais adversários políticos; ao contrário, com todos conviveu harmônica e respeitosamente. É esse Albano que merece de todos nós a gratidão”, comemorou.

Em seu discurso, o presidente da CMA, Ricardo Vasconcelos (Rede), reforçou que Albano é símbolo de fraternidade e que nessa legislatura é a primeira vez que uma medalha é entregue a um político.

“Todos os vereadores desta Casa te admiram muito e nós não poderíamos deixar essa homenagem passar. Conceder essa honraria ao senhor Albano é o mínimo que podemos fazer para quem tanto trabalhou pelo nosso estado e nosso povo. Conhecido pelo coração grandioso e excelente trabalho prestado, Albano é uma grande referência política e esse gesto de hoje é um gesto de todos por tudo que sempre fez por nós”, pontuou.

Oswaldo Franco, irmão do homenageado, agradeceu a homenagem em nome de toda família.

“Eu sou suspeito de falar de Albano, mas ele faz jus e merece todas as homenagens por sempre ter contribuído como empresário e político para o desenvolvimento social e econômico de Sergipe. Para nós, da família, é um momento muito importante e feliz. Fico muito agradecido por tanto carinho com meu irmão”, comentou.

Albano Franco é natural de Aracaju, filho de Augusto do Prado Franco e Maria Virgínia Leite Franco. Se formou em direito pela Universidade Federal de Sergipe. Advogado de carreira, empresário e líder político. Foi deputado estadual, deputado federal, senador e governador de Sergipe por duas vezes.