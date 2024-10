Ex-governador Belivaldo Chagas, em tom de desabafo, disse que “as críticas foram feitas por pessoas que ajudei a colocar no poder”

Na manhã desta quinta-feira (17), o ex-governador de Sergipe e candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa de Yandra Moura (União), Belivaldo Chagas (Podemos), concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, onde abordou as críticas recebidas e refletiu sobre o cenário político atual. Belivaldo destacou sua surpresa com os ataques que sofreu, especialmente por parte de pessoas do mesmo agrupamento político, e afirmou: “Sigo a líder, o que Yandra decidiu na entrevista coletiva, eu sigo.”

Durante a entrevista, o ex-governador relembrou seu papel central na coordenação da campanha do atual governador Fábio Mitidieri (PSD), há dois anos. “Eu era o cara que coordenava o processo de eleição do atual governador. Dois anos depois, passei a não prestar”, disse. Ele também mencionou o ex-deputado federal André Moura (União), que foi coordenador no segundo turno da campanha de Mitidieri, destacando a importância de André para o êxito daquelas eleições.

“Por que críticas a Belivaldo? Por que as críticas exacerbadas à pessoa de André Moura? Não tenho procuração para defendê-lo, mas me sinto na obrigação de falar sobre ele, porque, afinal de contas, participamos de um projeto juntos. Quando André Moura foi líder do governo Temer e deputado federal, era considerado ‘o cara’ que conseguia recursos, e muitas obras foram realizadas em Aracaju com os recursos que ele trouxe. Basta ver lá no Japãozinho”, lembrou.

Belivaldo questionou as motivações por trás das críticas que ambos receberam, considerando que fazem parte do mesmo grupo político. Ele ressaltou que, apesar das divergências recentes, sua candidatura a vice-prefeito ao lado de Yandra foi fruto de um convite e não de imposições partidárias. “Aceitei o convite por acreditar nas propostas dela”, disse, acrescentando. “As críticas foram feitas por pessoas que ajudei a colocar no poder. Por que esse jogo sujo em busca do poder a qualquer custo? Custe o que custar, vão pisar na cabeça, mas querem o poder a todo custo. É pra ser assim?”, lamentou.

Ao falar sobre a campanha que fizeram juntos, Belivaldo elogiou a atuação de Yandra. “Ela percorreu todos os cantos da cidade, abraçou a população e mostrou seu plano de governo. Foi impressionante”, destacou. Segundo ele, a receptividade do povo e a dedicação de Yandra foram marcantes.

Apesar de o resultado eleitoral não ter sido favorável, Belivaldo afirmou que respeita a decisão popular e reiterou sua admiração pela campanha realizada. “Se fosse convidado novamente para ser vice de Yandra, aceitaria com todo prazer”, concluiu, ressaltando que aprendeu muito ao lado da candidata e que não se arrepende de sua participação no processo.

Fonte Visão Política

