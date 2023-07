Ex-governador Belivaldo Chagas reafirma apoio ao nome de Marival Santana para Prefeitura de Simão Dias

Em entrevista na tarde da última quinta-feira (20) ao programa Cidade Notícias, na Cidade 99, com apresentação do radialista JC, o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), abordou diversos temas relacionados ao município, dentre eles a sucessão de 2024 em Simão Dias.

Na sua fala, Belivaldo deixou claro que vai caminhar junto ao ex-prefeito Marival Santana (União Brasil) numa possível candidatura do ex-gestor ao executivo local no próximo ano.

“Da minha parte já está tudo resolvido. Quem tiver em dúvida aí é problema de quem tiver em dúvida, já disse e repito que no que depender dos nossos amigos, o nosso pré-candidato é Marival Santana e vamos discutir com os nossos amigos quem será o indicado para vice-prefeito ou vice-prefeita. Será uma discussão em conjunto para definir quem sairá junto com Marival. Marival tem se tornado um parceiro, companheiro, amigo e a nossa parceria vem desde quando eu era governador e ele prefeito”, frisou o ex-gestor estadual.

Foto divulgação