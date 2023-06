No último sábado, 17 de junho, o prefeito Cristiano Viana (PSB) e o empresário Pedro Freitas foram recebidos pelo ex-governador e presidente estadual do PSD, Belivaldo Chagas. O encontro ocorreu na fazenda do ex-gestor estadual.

Também estavam presentes, o vereador Odilon Bispo (PSD), o ex-vereador e diretor do Hospital Pedro Valadares, Fábio Rabelo (PSD) e os ex-candidatos João Bina e Uilma Oliveira.

O encontro repercutiu durante todo o final de semana nas redes sociais.

ASCOM