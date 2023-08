“Monteirinho é agiota de má fé e eu não lhe devo nada”, diz Laércio Passos, ex-prefeito de Rosário

Ex-prefeito de Rosário do Catete (SE), Laércio Passos tenta voltar ao comando do Executivo municipal e assim, pode travar uma “briga doméstica” com seu ex-cunhado César Resende, atual prefeito e pretenso candidato a reeleição.

Nesta quinta-feira, 3, ao conceder entrevista ao radialista George Magalhães, durante o Programa Sergipe Verdade, na Sim FM, Laércio revelou que vem conversando com demais políticos da cidade e que pretende seguir filiado ao PT, para estabelecer parcerias com o senador Rogério Carvalho e o presidente Lula, muito embora, venha conversando com André Moura (União Brasil) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). “Fico no PT até me tirarem e partido não é problema, o importante é estar no jogo”, declarou.

Ainda durante a entrevista, ao ser questionado se pode vir a fazer um composição com o atual prefeito, Passos disse que tem uma respeitosa e familiar com o atual gestor, mas que politicamente, ambos seguem caminhos distintos. “Cada um quer puxar a sardinha para si e o que posso afirmar, é que não aceito ser vice. Sou ator principal”, sentenciou.

O ex-prefeito disse também, que vem sendo atacado por adversários que espalham fake news sobre sua condição eleitoral. ” Vou ter que justificar mentira?”, questionou.

Por fim, Laércio Passos disse que pode ter o ex-prefeito Vino Barreto como seu vice e atacou Monteirinho, que nitidamente, parece ser seu alvo no próximo pleito, sobretudo, após este lhe cobrar por meio da imprensa. “Monteirinho é agiota de má fé e eu não lhe devo nada”, encerrou.

Por Daniel Villas