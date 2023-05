Ex-prefeito Gilvando Barbosa deverá ser decisivo nas eleições do próximo ano no município de Salgado

Quem deverá ser decisivo nas eleições do próximo no município de Salgado será o ex-prefeito e maior líder político do município, Gilvando Barbosa.

No município comenta-se que, se o atual prefeito quiser ter uma reeleição mais tranquila terá que colocar o seu padrinho político, Gilvando, na chapa.

Em 2020, a família Barbosa foi decisiva para vitória do petista.

Gilvando e a sua esposa, Janete Barbosa, foram gestores por dois mandatos em Salgado, priorizando o bem-estar da população, em especial, os mais vulneráveis.