EX-PREFEITO SUKITA É AFASTADO NO AR, TENTA AGREDIR DIRETORA E É ACUSADO DE DESVIO FINANCEIRO DA MEGA FM

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, protagonizou mais uma cena polêmica na tarde desta quarta-feira, 19, quando, após ser afastado da MEGA FM, empresa da qual sua filha, Isadora, faz parte do quadro societário, e ter tentado, supostamente, agredir a diretora administrativa, Heloísa Gonçalves Mendonça, fato que motivou a presença policial na emissora.

Nas imagens, que circulam nos grupos de WhatsApp, o advogado que representa o senhor Washington Rafael Silvestre alega que “a filha do dono está chorando lá”, após uma suposta agressão por parte do ex-prefeito. Logo após, Sukita informa que o programa seria encerrado.

Em entrevista ao radialista George Magalhães, da SIM FM, o senhor Washington Rafael Silvestre, sócio-administrador da MEGA FM, relata o que houve.

“Ocorreu que minha filha é a diretora administrativa, a chefe maior da rádio em minha ausência do local, e ela foi encubida hoje de fazer o desligamento do profissional Manoel Sukita, que trabalhava em uma de nossas empresas, e ele surtou, começou a falar alto, simulou uma aproximação com aspecto de coação”, explicou o sócio-administrador, relatando a necessidade de chamar a polícia ao local.

Washington relatou também que sua filha teria “ficado com medo” do ex-prefeito, por isso optou por chamar a polícia. Além disso, o empresário informou que outros quadros serão demitidos, mas a rádio permanecerá funcionando.

O presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, Alex Carvalho, também se posicionou sobre a situação da emissora.

“Está tendo um problema entre os dois donos da emissora, a filha do Sukita e o Washington, e o sindicato não tem nada a ver, mas a gente passa a ver e tomar conta da problemática da MEGA FM quando começa a mexer com os nossos radialistas. A informação que passou é que o dinheiro que seria utilizado para pagar os funcionários foi utilizado para outra finalidade”, informou Carvalho, reforçando que notificará o Ministério do Trabalho e também a MEGA FM.

Encantador de serpentes e desvio de recursos da emissora

Em resposta às declarações de Sukita, Washington afirmou, por meio de áudio, que Sukita é um “encantador de serpentes”, e que “fala muito bonito e todo mundo quase acredita nele”.

“Pede para ele informar o que ele fez com o dinheiro desviado, com os recursos que ele recebeu da empresa sem passar pelo caixa da empresa, com o dinheiro pediu emprestado para pagar Amado Batista e disse que devolvia em três dias e não devolveu até hoje. Diz pra ele informar o que ele fez com o dinheiro dos patrocinadores que não entram na Mega, pois só caiu em torno de 8 mil reais até hoje e tem mais de trinta, vinte patrocinadores na Mega, até os dos programas dele nunca entraram”, acusou o sócio-administrador.

Também foi apontado por Washington a tentativa de um financiamento automotivo.

“Ele queria financiar um carro de meio milhão de reais, se ele não tivesse dinheiro pra nada, se tudo dele é penhorado e se ele não coloca um real. A empresa é minha e da Isadora [Sukita], só que ele fala como se fosse o dono”, afirmou o sócio-administrador.

Em resposta, Sukita afirmou que Washington é um “mau-caráter”. “Você é um ‘dublê de rico’, a verdade é essa, deixou de pagar suas obrigações, e ainda está tentando transferir sua culpa para patrocinadores com contratos vigentes. (…) Só que esse rapaz é um mau-caráter”, acusou Sukita.

Além de Sukita, que foi demitido por não-prestação de contas de contratos de publicidades, foi confirmada a demissão de Wagner Walter, diretor artístico da emissora.