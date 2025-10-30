Ex-presidente da OAB/SE declara apoio a Márcio Conrado no Quinto Constitucional

A advocacia sergipana se prepara para escolher, no dia 19 de novembro, os nomes que irão representar a classe no processo do Quinto Constitucional, que definirá o próximo desembargador ou desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

Entre os candidatos está o advogado Márcio Conrado, que vem conquistando apoios expressivos em todo o Estado, desde jovens advogados e advogadas até nomes renomados da advocacia sergipana.

Um desses apoiadores é Carlos Augusto Monteiro, ex-presidente da OAB/SE por dois mandatos, que destacou a competência, a ética e a dedicação do candidato à advocacia e à Ordem.

“Posso afiançar os relevantes serviços prestados por Márcio Conrado, pois durante os dois mandatos em que presidi a Ordem, ele foi presidente da Escola Superior da Advocacia. Lembro-me bem da Caravana da Advocacia, que percorreu a capital e todo o interior do Estado, e das duas Conferências Estaduais de Direito, com recorde de público, realizadas no Teatro Tobias Barreto, sob coordenação de Márcio. É um advogado extremamente competente, ético e dedicado, e também um professor altamente qualificado. Márcio reúne todos os elementos objetivos e subjetivos para bem representar a Ordem perante o Tribunal de Justiça. Assim sendo, meu voto no dia 19 de novembro é para Márcio Conrado”, declarou o ex-presidente.

O apoio reforça o reconhecimento da trajetória do candidato, marcada pela atuação em defesa do fortalecimento da advocacia, pela promoção do conhecimento jurídico e pela valorização dos princípios éticos e institucionais da profissão.

Em agradecimento, Conrado destacou a parceria construída ao longo dos anos com Carlos Augusto e relembrou projetos que marcaram a história recente da advocacia sergipana:

“Recebo com imensa honra e gratidão o apoio de Carlos Augusto Monteiro, uma grande referência da nossa advocacia e um exemplo de liderança. Tivemos a oportunidade de trabalhar lado a lado quando ele presidiu a OAB e eu estive à frente da Escola Superior de Advocacia. Juntos, realizamos projetos que fortaleceram nossa classe, ampliaram o acesso à formação continuada e deixaram um legado de valorização da advocacia sergipana. Esse apoio me enche de orgulho e de responsabilidade para continuar servindo à nossa profissão com o mesmo compromisso e dedicação.”

