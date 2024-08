EX-SENADORA MARIA DO CARMO ALVES ESTÁ INTERNADA EM UMA UTI APÓS DESCOBERTA DE METÁSTASE

A jornalista Ana Alves, filha da ex-senadora Maria do Carmo Alves, de 83 anos, confirmou na manhã desta quinta-feira (29) que sua mãe está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, em Aracaju, após a descoberta de um câncer.

Ao F5news, Ana Alves disse que a ex-senadora deu entrada no hospital na última terça-feira (27) para fazer alguns exames após um mal-estar. “Ela sentiu cansaço, dores. Aí o cardiologista dela recomendou alguns exames que acabaram detectando um câncer”, explicou a jornalista.

Ana Alves disse também que “foi uma surpresa para todos nós, pois foi algo repentino. Ela não dava sinais. A família inteira está abalada, pois é foi quadro muito rápido”.

Por fim a jornalista disse que “ela sabe que estamos todos aqui ao lado dela. Todos os filhos, netos, irmãos. Maria é muito amada e nossa família é muito unida. Em nenhum momento ela fica só”, assegurou Ana Alves.

Viúva do ex-governador João Alves, Maria do Carmo foi, em 1998, a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Sergipe e é a primeira mulher no Senado Federal a cumprir três mandatos consecutivos.

Com informações do F5news

Marcos Oliveira/Agência Senado