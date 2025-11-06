Em Monte Alegre de Sergipe, Alto Sertão, um novo fato político vai repercutir na região e Estado por ser uma surpresa. O ex-vereador Henrique de João Gogó pode lançar candidatura para deputado estadual , contando com apoio do partido PSD e liderança.

Segundo um bastidor local – fonte –, Henrique teve uma conversa recente com deputado estadual Jeferson Andrade e levou a intenção de participar do pleito, recebendo o aval. A ocasião do diálogo ocorreu no município de Canhoba, por ocasião da visita do Governo do Estado com o “Sergipe é Aqui”.

Henrique faz parte do PSD e tem o governador Fábio Mitidieri e Jeferson Andrade como suas duas lideranças políticas. Além de trabalhar intensamente na região para fortalecer o projeto de reeleição do governador Fábio Mitidiere, o ex-vereador é um forte defensor do nome de Jeferson Andrade para compor na chapa como vice-governador. Pela reputação politica e nome positivo que Henrique mantém perante a sociedade e seu eleitorado, acredita que tem condições de pleitear a chance de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, a Alese.

Acredita-se que o pleito vá adiante.

Por: Adeval Marques