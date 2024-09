Exposições, pintura ao vivo, talks e intervenções agitam a última semana da SADA

Mostras e eventos com os artistas Tintiliano, Leila Duarte, Anselmo Rodrigues, Nino Karvan, Michelle Wharton e Kayro Matos são alguns dos destaques

Até o dia 23 de setembro, a programação da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA), segue repleta de exposições, pintura ao vivo, talks e intervenções artísticas. Dentre as atrações, estão mostras e eventos com os artistas Tintiliano, Leila Duarte, Anselmo Rodrigues, Nino Karvan, Michelle Wharton e Kayro Matos.

Um dos destaques da programação é a oportunidade do público e artistas trocarem experiências com talentos sergipanos e criativos de fora do Estado e do país, como o mineiro Kayro Matos, o designer paraibano Jaildo Lima, e a arquiteta e designer Michele Wharton, do Panamá.

A panamenha apresenta suas artes sobre tecidos na exposição Plurais, que conta também com o talento da arquiteta Lainy Lemos. A mostra tem curadoria de Wesley Lemos e Fátima Vasconcelos e acontece na Complementu’s Home, situada na Av. Francisco Porto, 459. Na quarta-feira, 18 de setembro, às 16 horas, os criativos realizam talk sobre moda sustentável, casa e design.

Minas e Paraíba

Conhecido por seu trabalho em cerâmica nativa, o artista Kayro Matos expressa em suas peças os sentimentos mais profundos relacionados à vida no campo e à sua família. Durante a SADA, ele apresenta a exposição ‘Entre a Razão e a Emoção’, no dia 19 de setembro às 17h, no M Depósito de Arte localizado na Av. Acrísio Cruz, 601, 13 de Julho. O acesso é gratuito.

Outro convidado é o designer paraibano Jaildo Lima, do Studio Alfaia. O criativo chega a Aracaju para expor peças de mobiliário outdoor na loja Desjoyaux e Cabanna, a ser inaugurada em 15 de setembro. Já no dia 20 de setembro, às 9 horas, ele comanda talk para convidados no espaço situado na Avenida Francisco Porto, 313, bairro Grageru.

“O objetivo da SADA é movimentar a economia criativa de Aracaju, levando à população uma preciosa amostra do que é produzido por nossos talentos sergipanos e proporcionando essa interação entre os nossos artistas com criativos de outros Estados e nacionalidade e de todos eles com ao público em geral”, destaca o idealizador do evento, Jonatal Sousa.

Palestra com Paulo Niemeyer

O encerramento da SADA acontece no dia 23, com uma palestra do arquiteto, urbanista e designer Paulo Niemeyer, bisneto do maior nome da arquitetura nacional, Oscar Niemeyer. O encontro será realizado a partir das 18h, no Teatro Tobias Barreto e contará com o patrocínio nacional da Villagres e o patrocínio local da Oliveira Home Decor e da Villa Select.

Na mesma noite, serão realizados também o lançamento da 14ª edição do Anuário ArteAmbiente e a entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo WhatsApp 79 99828-9452 para realizar a inscrição.

Sorteio

Os visitantes da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA), terão a oportunidade de participar do sorteio de um final de semana em Maceió (AL). O ganhador terá direito a duas diárias com acompanhante no hotel Ritz Lagoa da Anita.

Para concorrer, é preciso acessar o QR Code que está em cada loja participante. Ao finalizar a visitação por todo o circuito, o participante receberá um número da sorte para concorrer ao prêmio pela extração da loteria federal de 28 de setembro. O resultado será divulgado no perfil da SADA no Instagram.

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, além de contar com a parceria da ATM Viagens.

Confira a programação completa:

RioMar Shopping: Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

10 a 23/09 – Exposição Designers Sergipanos com peças assinadas por Lilia Duarte, Marcella Macedo e Wesley Lemos no piso térreo (em frente à Vila Trampolim).

JNunes Acabamentos e Iluminação: Av. Pedro Paes Azevedo, 529, 13 de Julho

10 a 23/09 – Lançamento de nova coleção e intervenção da artista plástica Monica Schneider em cubas da Roca.

Le Vanille: Av. Pedro Paes de Azevedo,216, Salgado Filho

10 a 23/09 – Exposições dos artistas Véio e Gil Apolinário.

Caderode: Rua Vila Cristina, 148, São José

11 a 23/09 – Exposições ‘RE Pescando’ de Fábio Sampaio e ‘Patrimônio Edificado de Aracaju’ de Adriana Dantas.

Villa Select: Rua Engenheiro Hernan Centurion, 760, Loja 03, Jardins

10 a 23/09 – Lançamento de nova coleção

Colortex: Av. Tancredo Neves 685, Inácio Barbosa

10 a 23/09 – Exposição de texturas na loja Green House.

14/09 – Palestra sobre os efeitos especiais da Colortex às 10 horas.

Conceito Casa Planejados: Av. Antônio Fagundes Santana, 138, 13 de Julho

10 a 23/09 – Intervenção artística em conexão com a moda, arquitetura e design;

16/09 – Talk sobre moda, arquitetura e design para convidados às 17 horas.

Galeria Mário Britto: Rua Vila Cristina, 148, São José

10 a 23/09 – Exposições individuais dos artistas Anselmo Rodrigues e Nino Karvan e coletiva de Mestres da Arte Popular.

17/09 – Evento para convidados.

SC Home: Rua Vila Cristina, 148, São José

10 a 23/09 – Intervenção artística de Suelen Coêlho.

17/09 – Evento para convidados.

Complementu’s Home: Av. Francisco Porto, 459, Jardins

10 a 23/09 – Exposição Plurais.

18/09 – Talk com as arquitetas e designers Lainy Lemos e Michelle Wharton.

Verezza Móveis: Rua Delmiro Gouveia, 1428 – Coroa do Meio

10 a 23/09 – Exposição da Coleção Verezza Vivente assinada pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte (Acesso gratuito).

18/09 – 6° edição do projeto Arte Coletiva por Leila Duarte (Acesso gratuito) das 9h às 17h.

15h- Workshop de arte em MDF com a arquiteta e artista plástica Leila Duarte. (Evento para convidados). Mais informações pelo WhatsApp (79) 99991-5102.

M Depósito de Arte: Av. Acrísio Cruz, 601, 13 de Julho

10 a 23/09 – Visita guiada ao acervo de arte popular brasileira;

19/09 – Exposição ‘Entre a Razão e a Emoção’ do artista Kayro, às 17 horas. Acesso gratuito.

Desjoyaux e Cabanna: Rua Francisco Porto, 313, Grageru

15 a 23/09 – Abertura da loja de piscina e mobiliário outdoor contemporâneo para visitação do público.

20/09 – Talk para convidados com o designer Jaildo Lima, do Studio Alfaia, às 9h.

Via Millano: Av. Pedro Valadares, 787, Jardins

10 a 23/09 – Intervenção artística com Castelatto e exposição de artes feitas pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte.

20/09 – Talk para convidados sobre ‘Formas únicas de sentir e lançamentos 2024’ com Lívia Bispo.

Fast Frame: Rua Celso Oliva, 462, 13 de Julho

10 a 23/09 – Live paiting e exposição da intervenção feita pelo artista urbano Rodrigo Brasolis e exposição do artista Jo’k com sua série “Florais”

21/09 – Live paiting com o artista Tintiliano e talk com especialista em molduras. Acesso gratuito. Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (79) 99802-9011.

