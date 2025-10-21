Fabiano Feitosa registra sua candidatura à vaga de Desembargador do TJSE

Na tarde desta segunda-feira, 20, Fabiano Feitosa registrou sua candidatura à vaga do Quinto Constitucional, dando o primeiro passo em um novo desafio. Um grande número de amigos advogados que conquistou durante toda trajetória jurídica fizeram questão de estarem presentes para prestigiar, apoiar e incentivar Feitosa, que fez questão de cumprimentar e agradecer a todos os presentes.

“Estou feliz, confiante e entendo que esse seja um passo importante em uma caminhada que nasce com o propósito de representar com verdade e de forma acessível a advocacia sergipana, sempre com muito respeito, diálogo e compromisso com a Justiça”, pontuou Fabiano Feitosa.

Para o ex-presidente da OAB, Inácio Krauss é o candidato mais qualificado no momento para assumir a vaga de desembargador.

“O nome de Fabiano preenche os requisitos necessários para exercer o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ele teve na sua longa trajetória como advogado, uma trajetória pautada pela ética, uma trajetória de atuação nos fóruns de todo o estado. Por isso, eu entendo que ele é o nome certo para ocupar o cargo de desembargador do TJSE.

Biografia

Dr. Fabiano é filho de João Batista Feitosa e Maria da Conceição Freire Feitosa, dos quais tem muito orgulho. “Agradeço a Deus todos os dias por ter vindo a este mundo através deles”, declara. Além disso, há 13 anos, é casado com Ana Kelly Araújo, a quem considera uma mulher espetacular e o esteio de sua vida. Dessa união, nasceram Fabiana e João Neto.

Com quase 23 anos de atuação no universo jurídico, Fabiano Freire Feitosa é um dos mais proeminentes advogados de Sergipe. Especialista em Direito Eleitoral, tem vasta experiência na prestação de serviços jurídicos a municípios, órgãos públicos, partidos políticos e empresas. Dr. Fabiano Freire também já exerceu alguns cargos, como, por exemplo, procurador-geral em alguns municípios e diretor jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). Essa trajetória, segundo ele, foi construída após se graduar em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1º de setembro de 2001. Vindo de uma família humilde e sem padrinhos no meio jurídico, trilhou sua trajetória com celeridade e conhece a fundo a importância dessa profissão, que exerce um papel fundamental na sociedade ao garantir justiça e igualdade, pela defesa da democracia e a promoção da cidadania, que sempre foram a bússola que o norteou em toda a sua trajetória jurídica.

Fabiano Feitosa acredita em uma advocacia com mais acessibilidade entre advogados e desembargadores , promovendo o processo jurídico de maneira muito mais dinâmica e ativa.

