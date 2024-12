Fabiano Oliveira destaca sucesso do Projeto ‘Adote um Bem Público’

O vereador Fabiano Oliveira (PP) destacou, em pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju, a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada como caminho para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Durante seu discurso, ele celebrou a Lei 5.956/2024, fruto do seu Projeto de Lei “Adote um Bem Público”, que permite às empresas adotar bens públicos em troca de publicidade. “Esta é uma iniciativa que busca unir o poder público e a iniciativa privada em um esforço conjunto para transformar a nossa cidade, sempre pensando no bem-estar dos aracajuanos e aracajuanas”, afirmou.

Fabiano fez questão de enaltecer a atuação da empresa GS Amaru – Soluções em Madeiras Ecológicas, liderada por George e Dona Shirley, como um exemplo positivo dessa parceria. A empresa está implementando novos pontos de ônibus em locais de grande importância para a população, como na Orla Zé Peixe, na Orla de Atalaia e na extensão da avenida Inácio Barbosa, antiga José Sarney.

Segundo o parlamentar, antes dessa iniciativa, esses locais contavam apenas com placas de ônibus, sem qualquer tipo de abrigo para os passageiros. “O cidadão que precisa usar o transporte público diariamente fica exposto ao sol, à chuva e a todas as intempéries do clima. Agora, com a implementação desses novos pontos de ônibus, estamos oferecendo mais conforto, segurança e dignidade à nossa população”, comentou.

O vereador ressaltou o papel fundamental do presidente da Emsurb, Bruno Moraes, e de Igor Albuquerque, na época secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, e reforçou que este projeto é a prova de que, quando há vontade política e responsabilidade social, os resultados aparecem. “Este é um exemplo claro de como o nosso mandato está comprometido em buscar soluções reais e criativas para os problemas da nossa cidade. O meu compromisso é e sempre será trabalhar pelo bem de Aracaju, mas sem Igor e Bruno isso não seria possível também. Esses dois gestores foram importantes e ajudaram a executar o projeto”, afirmou.

Por fim, Fabiano Oliveira agradeceu à GS Amaru – Soluções em Madeiras Ecológicas pela parceria e compromisso com a cidade, reforçando que seguirá lutando para implementar mais iniciativas semelhantes.

Matéria: Assessoria de Imprensa

Foto: China Tom | CMA