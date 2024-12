Fabiano Oliveira encerra legislatura destacando avanços econômicos e sociais em Sergipe

Durante a sessão na Câmara Municipal de Aracaju de terça-feira, 10, o vereador Fabiano Oliveira (PP) abordou temas de grande relevância para o desenvolvimento do estado de Sergipe. Fabiano reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando em prol da população e do progresso local, mesmo fora do mandato, e emocionado disse acreditar que esse era seu último pronunciamento no Grande Expediente, já que a legislatura se aproxima do encerramento.

O vereador celebrou a instalação de indústrias como a Fábrica de Cimentos Mizu, ampliação da Fábrica Maratá e citou a mais recente, de medicamentos do Grupo H. Egídio/Equiplex, um investimento que deve gerar 300 empregos diretos e outros 500 indiretos em Sergipe e reforçou que esse bom momento reflete o cenário econômico que o estado atravessa, marcado pela chegada de novas empresas, fruto de políticas públicas eficientes.

Fabiano destacou as ações do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que, aliadas a incentivos fiscais e locacionais, equilíbrio fiscal, qualificação de mão de obra e desburocratização tributária, têm sido determinantes para atrair investimentos e reduzir o desemprego. Entre 2023 e 2024, 29 empresas foram instaladas no estado, fortalecendo a economia local e impulsionando a geração de empregos.

O parlamentar parabenizou o governador Fábio Mitidieri pelos dados positivos e crescimento de 26,8% no saldo de empregos. “Entre janeiro e outubro de 2024, comparado ao mesmo período de 2023 foram 15.851 vagas ocupadas, contra 12.497, o que coloca o estado em 3º lugar no Nordeste e 8º no Brasil nesse indicador. São dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Observatório do Trabalho da Seteem”, comemora.

Além dos avanços econômicos, Fabiano também destacou a necessidade de fortalecer o turismo, um setor estratégico para o estado. O vereador enfatizou a importância de ações conjuntas entre o município e o governo estadual para alavancar o turismo em Aracaju e em Sergipe como um todo. Ele mencionou que outras capitais do Nordeste já adotam práticas fiscais para eventos turísticos e cobrou celeridade na implementação dessas medidas em Aracaju.

“Acredito na capacidade do secretário municipal de Fazenda, Jeferson Passos, que já estuda o tema, e deixo a missão para que o vereador Ricardo Vasconcelos acompanhe e cobre ações nesse sentido. O turismo é uma força motriz para o desenvolvimento e precisa ser impulsionado com políticas sólidas e estratégicas”, pontuou Fabiano.

Encerrando sua fala, o vereador agradeceu o apoio recebido durante seu mandato e reforçou que seu trabalho em prol do desenvolvimento de Sergipe continuará, agora com foco em novas frentes de atuação. “Saio da Câmara Municipal, mas não me despeço do compromisso com o nosso estado e com o nosso povo. Sergipe está no caminho certo, e todos nós temos o dever de contribuir para que o progresso seja contínuo e cada vez mais abrangente.”

Fotos: Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella