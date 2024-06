FABIANO OLIVEIRA REAFIRMA PRÉ-CANDIDATURA E DIZ QUE FAZ POLÍTICA DIALOGANDO; “A DECISÃO ESTÁ TOMADA”

O vereador Fabiano Oliveira (PP) utilizou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta quarta-feira (26), para reforçar sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju. O parlamentar explicou que seria a última vez que trataria dos boatos de que poderia ser candidato a vice-prefeito. “A decisão está tomada”, afirmou, pontuando que seu foco está na pré-campanha que realiza na cidade.

Fabiano lembrou ter sido o primeiro a fazer um ato público de lançamento de pré-candidatura, em março, com a presença de lideranças nacionais do Progressistas, entre as quais Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Ciro Nogueira, presidente nacional do partido. Ele destacou ainda a entrevista do senador Laércio Oliveira a um órgão de imprensa no último fim de semana, quando reafirmou que a sigla terá candidato a prefeito e que, não havendo entendimento para uma candidatura única do grupo, que aguardará pelas alianças só no segundo turno.

Entre as razões que o motivaram a enfrentar a eleição majoritária, já que poderia se reeleger com certa facilidade, Fabiano disse conhecer Aracaju como poucos. “Tenho serviços prestados e um compromisso genuíno com nossa cidade. Quero trabalhar por soluções reais e duradouras”, declarou. Ele enfatizou sua experiência na vida pública e empresarial, salientando que seu histórico proporciona uma visão diferenciada sobre a administração e o desenvolvimento da cidade.

Fabiano Oliveira ainda reforçou que sua caminhada política precisa ser marcada pela civilidade e respeito. “A política é a arte de dialogar. O governo é impessoal e permanente, e eu não faço política atacando as pessoas, reclamando de tudo. Meu objetivo é trabalhar para transformar Aracaju em uma cidade modelo para o país”, disse. Também falou que tem a lealdade e a gratidão são seus pilares na vida pessoal e pública. Como empresário e gestor, o vereador comentou que tem um histórico de realizações que falam por si só sobre sua competência e determinação.

“Consegui realizar muitas coisas quando fui deputado estadual e também na minha gestão na Secretaria de Cultura e Turismo e presidente da Emsetur, na gestão de Albano Franco. Estou como vereador no meu primeiro mandato e tenho orgulho de ser o defensor de pautas que defendem a geração de emprego e o turismo na Câmara Municipal. Sei que a caminhada é longa, mas também sei do meu amor por Aracaju e da minha vontade de continuar fazendo mais”, finalizou.

Foto: Gilton Rosas/CMA

Por Hivy Rhafaella