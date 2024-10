Fabiano Oliveira repudia Fake News e reafirma compromisso com a verdade

O vereador e candidato a vice-prefeito de Aracaju, Fabiano Oliveira, fez um discurso repudiando as propagações de fake news na Câmara Municipal nesta terça-feira, 15. Em sua fala, o parlamentar lamentou as informações que têm circulado a seu respeito, destacando a importância de uma política baseada no diálogo, respeito e verdade.

Durante o pronunciamento ele também apresentou suas certidões negativas do Tribunal de Contas, Poder Judiciário do Estado de Sergipe, Secretaria da Fazenda, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Controladoria-Geral da União, Tribunal Regional Federal e do Tribunal de Contas da União reafirmando não ter nenhuma irregularidade.

Fabiano, conhecido por sua trajetória de dedicação à cidade e ao povo aracajuano fez questão de lembrar que nunca se utilizou de ataques pessoais para alcançar seus objetivos políticos.

“Sempre fiz política com diálogo, respeito e, acima de tudo, sem atacar ninguém. Acredito que a construção de uma cidade melhor se faz com união e propostas concretas, e não com mentiras e difamações”, declarou.

Durante seu pronunciamento, o vereador também ressaltou que Aracaju conhece sua história, marcada por projetos que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas e o cuidado com a população.

“Tenho um compromisso com Aracaju e com cada cidadão. Meu trabalho sempre foi pautado em ações que beneficiam diretamente a cidade, como projetos que potencializam a cidade, propagação do turismo, defesa da classe artística e políticas públicas que fomentem a economia e geração de emprego e renda”, reforçou Fabiano.

O parlamentar ainda destacou que a disseminação de fake news representa uma ameaça à democracia e à integridade do processo eleitoral.

“Vivemos um momento delicado, onde a verdade muitas vezes é distorcida por interesses obscuros. Mas tenho confiança de que a população saberá discernir o que é real e o que não é. Continuarei meu trabalho com transparência e honestidade, porque é isso que Aracaju merece”, concluiu.

Fabiano finalizou que segue como vereador até dezembro e está focando em continuar trabalhando em prol de todos os aracajuanos e aracajuanas.

Foto: Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella