Fábio assina passagem do governo para Zezinho no período natalino

O governador Fábio Mitidieri assinou oficialmente nesta quinta-feira, 19, a passagem do cargo para o vice-governador, Zezinho Sobral, durante o período natalino. Fábio estará ausente para uma viagem em família até o dia 29, e Zezinho assume o cargo como governador em exercício.

“Hoje é um dia importante, passando o governo para o nosso vice, e agora governador em exercício, Zezinho Sobral. Vou tirar uns dias para passar o Natal com a família, tenho uma filha que não vejo há um ano. Quero poder reencontrá-la, matar saudades da família. O espírito do Natal é isso”, disse o governador.

Fábio fez um balanço dos números positivos de 2024, agradeceu a toda equipe pelo trabalho, e ressaltou a confiança em Zezinho para assumir o cargo interinamente. “Foi um ano intenso, de muito trabalho, conquistas e realizações. Os números mostram que Sergipe está no rumo certo, e eu contei com a colaboração de todos. Quero aproveitar para agradecer à nossa equipe. A gente sabe que o desafio é grande, e quer sempre aumentar, melhorar e avançar. Vou renovar as energias ao lado da minha família, e tenho certeza que o Estado estará muito bem conduzido nas mãos do secretário e vice-governador, e agora governador em exercício, Zezinho Sobral. Um homem competente, sério e dinâmico”, ressaltou.

Por fim, Fábio aproveitou para desejar um feliz Natal ao povo sergipano, e confirmou o retorno no dia 29. “Desejo um Feliz Natal a todos, de paz, amor e muitas bênçãos, e que o Menino Jesus possa continuar iluminando a vida de todos nós. No dia 29 eu estou de volta, um domingo, e bato ponto no dia 30. Com as baterias recarregadas, poderei voltar com muita disposição para continuar trabalhando pelo povo de Sergipe”.

Governador em exercício

Com a ausência de Fábio Mitidieri, o vice-governador e secretário de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Zezinho Sobral, assume como governador em exercício até o dia 29. Ele reforçou o compromisso em seguir com o trabalho, e confirmou que todo o secretariado está à disposição normalmente.

“O governador Fábio tira um período de recesso no final do ano, e a gente assume o governo do Estado com o compromisso de dar sequência, para manter todas as ações em funcionamento. A equipe do secretariado fica toda aqui presente, e sempre estamos juntos. Temos o mesmo contato, a mesma forma de agir, uma afinidade muito grande na condução das coisas. Normalidade, tranquilidade, aguardando o seu retorno”, afirmou.

O agora governador em exercício também destacou a necessidade em dar sequência à finalização do ano fiscal. “É final de ano, festas natalinas, mas nós que estamos na administração temos que fazer o fechamento de todos os caixas, cumprir com os nossos compromissos e preparar o início do ano que vem. Essa é a missão de um trabalho administrativo muito forte para deixar tudo azeitado para o início de 2025”.

Por fim, ele destacou que as recomendações do governador Fábio foram voltadas ao prosseguimento normal do trabalho. “As recomendações do governador foram tocar o barco, acompanhar, seguir, estar presente e continuar fazendo esse trabalho. Para qualquer necessidade posso entrar em contato, mas ficarei à vontade para definir as questões com o secretariado”, complementou.

Foto: Reinaldo Moura