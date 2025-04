FÁBIO DECLARA APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE ANDRÉ AO SENADO E RELEMBRA TRAJETÓRIA DE ENTENDIMENTO POLÍTICO

Durante entrevista ao Jornal da Fan, na manhã desta quarta-feira (23), o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, afirmou publicamente seu apoio à pré-candidatura do ex-deputado federal André Moura ao Senado nas eleições de 2026. A fala veio acompanhada de um relato sobre o processo de reaproximação entre os dois, que já estiveram em lados opostos da política sergipana.

Mitidieri destacou que, ao contrário do que se especulava, nunca houve uma ruptura entre eles. “Nunca tive problema com André. Sempre tivemos uma relação muito boa e tranquila. A única exceção que eu abria quando discutia a chapa majoritária era dizer que o meu senador era o André Moura — e isso eu disse em 500 entrevistas”, afirmou o governador.

Segundo Mitidieri, o encontro político começou de forma casual, em um voo. Ali surgiu o convite para uma reunião. “Em diversos municípios tínhamos as mesmas lideranças políticas que torciam para que caminhássemos juntos, com base nisso, conversamos, ele foi lá em casa, dissemos um ao outro as mágoas que existiam, especialmente sobre Japaratuba e Carmópolis, e superamos. A gente sentou numa mesa e resolveu. Foi assim que passamos a caminhar juntos.”

O governador também mencionou a superação dos entraves jurídicos enfrentados por Moura. “Ele venceu todos os seus problemas, hoje está inocentado, tudo resolvido e apto a ser candidato. A candidatura dele é legítima e conta com meu apoio. É um projeto por Sergipe, pensando em seu desenvolvimento”, afirmou, sendo taxativo.

Ao final da entrevista, Fábio fez questão de reconhecer o trabalho de André em Brasília. “Ele ocupou um espaço relevante e soube usá-lo para trazer recursos para Sergipe. Isso é indiscutível. Na época, eu era adversário político, mas reconheci e continuo reconhecendo esse trabalho.”

A declaração pública de Mitidieri consolida o nome de André Moura como a primeira composição para a chapa majoritária paes o pleito estadual e, segundo ele, os demais nomes serão decididos em 2026.

Por Elaine Mesoli