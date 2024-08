FÁBIO DESTACA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DURANTE ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Durante quatro dias, o estado de Sergipe vai centralizar as discussões de estratégias, ações e inovações para a melhoria da infraestrutura rodoviária e de transportes no Brasil. Nesta segunda-feira, 19, o governador Fábio Mitidieri participou da abertura do 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), da 49ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv) e da 5ª Feira de Exposições (ExpoEnacor). Consideradas um dos maiores eventos conjuntos do setor, as atividades seguem até o dia 22 de agosto, reunindo especialistas em infraestrutura dos modais de transporte, logística, tecnologia e trânsito de todo o Brasil e do exterior.

Durante a solenidade, o governador destacou a importância dos eventos para o avanço da infraestrutura rodoviária e de transporte no país. O chefe do Executivo estadual sublinhou o papel do Enacor e dos engenheiros no desenvolvimento do estado, mencionando que as obras de infraestrutura geram emprego e renda e impulsionam o crescimento.

“Trazer tantos profissionais da engenharia aqui para o estado é uma honra. O 26º Encontro da Enacor em Sergipe é um momento especial para nós. Durante toda a semana, Sergipe será a capital da engenharia, e hoje destacamos o papel do Enacor e dos engenheiros no desenvolvimento do nosso estado. Eu não tenho dúvidas de que, durante toda a semana, através das palestras, das apresentações e das inovações, vamos fortalecer ainda mais a nossa equipe de engenharia e o setor de desenvolvimento do estado. Essas trocas de experiências e inovações vêm para serem incorporadas, com o intuito de fortalecer a nossa infraestrutura e os nossos órgãos de engenharia, como a Sedurbi”, afirmou.

O governador mencionou os investimentos em infraestrutura, com R$ 1,6 bilhão alocado para melhorias, destacando que, apenas em agosto e setembro, cerca de R$ 550 milhões seriam investidos em rodovias. “Isso demonstra o compromisso do governo com a recuperação das rodovias e com a melhoria da segurança do conforto para a população”, pontuou.

O diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Carlos Antônio Rocha de Barros, representando o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou os investimentos realizados pelo governo federal na infraestrutura rodoviária do país, com ênfase para a execução da ponte que liga Neópolis, em Sergipe, a Penedo, em Alagoas. “Estamos reunidos aqui para discutir, aprender e trocar conhecimentos sobre os desafios e as inovações na infraestrutura dos modais de transporte, logística, tecnologia e trânsito”, pontuou.

O evento atrai uma estimativa de aproximadamente 1.500 participantes, incluindo profissionais, presidentes, diretores e executivos das indústrias e instituições governamentais, além de universidades e parceiros de negócios. Representantes de entidades públicas e privadas também estão presentes, contribuindo para uma ampla troca de conhecimentos e experiências.

Organizado pela Associação Brasileira de Defesa da Estrada (Abder), pela Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv) e pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), o 26º Enacor, a 49ª RAPv e a 5ª ExpoEnacor recebem apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), do Banco Mundial, do Dnit, do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), de outras entidades governamentais nacionais e internacionais e empresas do setor.

Na ocasião, o presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (Abder), Fauzi Nacfur, enalteceu a contribuição do Governo do Estado para a realização do evento. “É um prazer a gente estar aqui em Sergipe, com um governador que tem um interesse enorme na infraestrutura viária. Isso demonstra a preocupação que ele tem com a infraestrutura viária e, com isso, está favorecendo saúde, educação. A importância de um evento deste é congregar pessoas de todos os estados do país e até pessoas de fora. A gente tem empresas hoje de Portugal, da Bélgica, da América Latina trazendo novidades, reciclando, trazendo pessoas experientes que vivenciaram 30, 40 anos de rodoviarismo e podem compartilhar com um estudante ou um recém-formado”, explanou.

De acordo com o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, o evento visa promover a discussão de estratégias, ações e inovações para a melhoria da infraestrutura de transportes, refletindo o crescimento progressivo do mercado no Brasil. “É um evento que visa a conservação e manutenção das rodovias, no qual acontecem debates, cursos e palestras, principalmente para atender a população. A gente vê o que está acontecendo em outros estados e países, como na Bélgica, Alemanha, Portugal. É uma troca de informações para melhorar, cada dia mais, o sistema rodoviário do nosso país”, destacou.

Além disso, Anderson ressaltou a parceria do DER/Se com o setor de turismo, que tem ajudado a promover Sergipe em eventos nacionais e internacionais. Ele mencionou que o evento já conta com mais de 1.600 inscritos para o Enacor e que o turismo local está se beneficiando com a alta demanda por hospedagem.

Já o vice-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv), Cássio Alberto Teoro do Carmo, chamou a atenção para a discussão de novas tecnologias voltadas ao setor rodoviário. “É um evento que discute tecnologias de pavimento e que acontece anualmente em cada estado. Fazia 11 anos que não vinha para o Nordeste. Nesse evento nós vamos discutir tecnologias para melhorar a condição das rodovias, ferrovias, aeroportos, toda a parte de infraestrutura no modo geral. Temos especialistas do Brasil inteiro aqui e profissionais de alto nível técnico, discutindo soluções para melhorar a vida do pavimento. Melhorando a vida do pavimento, você investe menos em manutenções”, apontou.

A programação inclui minicursos, palestras de autoridades nacionais e internacionais e a apresentação de trabalhos técnico-científicos, abordando temas como logística, tecnologia, trânsito e inovações tecnológicas. O evento busca promover debates e articular contatos comerciais, fortalecendo as estratégias e perspectivas na infraestrutura dos modais de transporte no Brasil.

Foto: André Moreira