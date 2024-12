FÁBIO DESTACA POTENCIAL DO TURISMO EM LANÇAMENTO DE PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO TURISMO INTERNACIONAL

Em Brasília, governador falou da política de turismo do Estado e deu destaque ao calendário de eventos festivos e esportivos em Sergipe

Ainda cumprindo agenda em Brasília, o governador Fábio Mitidieri acompanhou o lançamento do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati) 2025 – Nordeste, do Governo Federal, que tem por objetivo conectar o Brasil ao mundo e reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor. O convite foi feito pelos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; e do Turismo, Celso Sabino; pela governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra; e pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, o Pati é uma oportunidade única para conhecer os resultados históricos alcançados na edição-piloto do programa e explorar as perspectivas do Pati Nordeste, que impulsionará um novo capítulo para o turismo internacional no Brasil. O Pati encontra-se em celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED) com o MTUR e negociação do contrato com a Embratur e conta com orçamento anual de R$ 63,6 milhões para 2024/2025, com foco em aumentar a conectividade aérea internacional para impulsionar o turismo, economia e os investimentos em infraestrutura aeroportuária e visa alcançar 500 mil novos assentos internacionais e 80 mil assentos domésticos nos próximos 21 meses, ampliando a acessibilidade e competitividade de destinos em todo o Brasil. O primeiro edital para o Nordeste é de R$ 24 milhões.

Na oportunidade, Mitidieri destacou os êxitos do estado no turismo, como o aumento de 5,5% no fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Santa Maria, de Aracaju, registrado no último levantamento realizado no mês de setembro pela Aena Brasil, empresa que administra o aeroporto. O crescimento foi em relação ao mesmo período de 2023 e reflete a política de promoção do destino desenvolvida pelo Governo de Sergipe. Somente em 2024, Sergipe teve o incremento da linha de crédito de R$ 2 milhões para R$ 20 milhões via Banese, pelo Ministério do Turismo (MTur), para o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para operações de crédito destinadas às micro, pequenas e médias empresas do setor turístico.

O governador parabenizou o Consórcio Nordeste e todos os ministros envolvidos que apresentaram as novidades do programa Pati, de internacionalização do turismo. “Hoje foram anunciados R$ 63 milhões para o investimento na atração de novos turistas internacionais para os estados do Nordeste. Estamos nos preparando e nos profissionalizando cada vez mais para que nossos estados possam aproveitar esse novo momento. Os estados estão fazendo sua parte: fechando parcerias, baixando ICMS do diesel para atrair novos voos, ou seja, há toda uma mobilização para que essa indústria sem chaminé, que é o turismo, possa movimentar a economia. O debate sobre redução de tarifa é necessário”, disse Mitidieri.

Fábio deu notoriedade ainda ao calendário de eventos de Sergipe, sobretudo o Arraiá do Povo, que em sua segunda edição, em 2024, manteve os 30 dias de forró no mês de junho, movimentando a Orla da Atalaia, em Aracaju, com 95 shows de artistas de diversos gêneros musicais, desde o forró tradicional ao arrocha. O Governo do Estado tem ainda se empenhado também na promoção das vilas, que seguem o calendário de eventos oficiais, como a Vila do Forró, Vila da Páscoa, Vila da Criança e Vila do Natal.

Mais recentemente, no último dia 3, Sergipe prosseguiu com as ações de políticas do turismo e lançou o ‘Sergipe Portas Abertas’, com o objetivo de posicionar o estado como um destino atrativo e estratégico para a realização de grandes eventos, a exemplo dos esportivos, como o Ironman, Campeonato de Ginásticas Artísticas e Rítmicas e Jungle Fight, impulsionando o turismo e promovendo impactos econômicos significativos.

