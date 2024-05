Fábio destaca potencial transformador do NE em seminário na Alemanha

Em Berlim, capital da Alemanha, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que lidera a comitiva sergipana na 2ª Missão Internacional do Consórcio Nordeste, participou, nesta quinta-feira, 16, junto aos demais governadores nordestinos, do Seminário Brazilian Northeast: Green Industry and Energy Transition Investment Opportunities (Seminário Nordeste Brasileiro: Oportunidades de Investimento na Indústria Verde e na Transição Energética).

O seminário teve como objetivo apresentar os potenciais da região voltados à produção de energia renovável, com destaque para o Hidrogênio Verde (H2V), demonstrando que o Nordeste está atento às políticas de sustentabilidade e preparado para contribuir com a transformação sustentável do Brasil e do mundo. No encontro, os representantes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) também apresentaram os mecanismos para o financiamento de empreendimentos na região, a exemplo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e os incentivos fiscais.

“O governo alemão apoia a Comissão Europeia para fechar e concluir o acordo Mercosul-Brasil. É a hora certa para fechar e concluir esse acordo que será uma ponte muito importante entre os nossos países e vai impulsionar mais ainda as relações comerciais. Vivemos um momento muito significativo com o estabelecimento de uma parceria equiparada para criar empregos em base de um modelo de trabalho sustentável. Estamos felizes em poder celebrar essa cooperação duradoura e contribuir com os estados do Nordeste”, afirmou o diretor do Departamento Adjunto do Comércio Exterior, Política Comercial e América do Ministério Alemão da Economia e Proteção do Clima, Christian Forwick.

Potencial transformador

O governador Fábio Mitidieri agradeceu mais uma vez o apoio da Apex, representado por Jorge Viana, à governadora do Rio Grande do Norte e presidenta do Consórcio do Nordeste, Fátima Bezerra, a embaixada, empresários e delegações nordestinas presentes no evento. Ele ressaltou a necessidade do Nordeste caminhar ao lado de parceiros que também priorizem as políticas de preservação do meio ambiente e frisou a região nordestina como a mais favorável do Brasil para a produção de energias renováveis.

“Quero ressaltar a importância da oportunidade de Sergipe e Nordeste mostrarem o potencial transformador da nossa região, não apenas na transição energética, mas na transformação social que vem junto com essa transição, e mais uma vez quero reforçar o convite para que vocês conheçam o Nordeste, e Sergipe está à disposição para falar sobre os nossos projetos e o nosso potencial para investimentos”, disse, agradecendo a todos os parceiros energéticos que já atuam em Sergipe.

“Agradeço aos parceiros europeus como o grupo Cobra, VLI, Tag que estão investindo em nosso estado, e à Eneva, que tem a maior termoelétrica da América Latina que se encontra em Sergipe. Meu desejo é que possamos firmar novas parcerias aqui na Europa, para que possamos efetivamente tornar o hidrogênio verde realidade, para que saia do papel e se torne algo concreto”, concluiu Mitidieri.

Parceria alemã

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, falou sobre a alegria de ver o representante do governo alemão frisar que a Alemanha tem como prioridade colaborar, junto à União Europeia, e tornar realidade o acordo com o Mercosul que se arrasta há 20 anos.

“Agora, vamos encontrar a oportunidade adequada para avançarmos e criarmos o maior bloco econômico do mundo juntando esse continente com o Mercosul para que, assim, possamos construir um ambiente de negócios, de diplomacia e de trabalho que ajude o mundo a enfrentar as dificuldades climáticas”, pontuou. Ele também reforçou o papel fundamental da Missão Internacional do Consórcio Nordeste, além do enorme potencial de crescimento da região para a transição energética.

“Não tem como enfrentar a crise climática sem a mudança da matriz energética no mundo, e o Nordeste, com suas características como o vento, sol e hidroeletricidade, é, sem dúvidas, o endereço no mundo para se trabalhar o hidrogênio verde e outras formas de energia. A presença de empresários e lideranças aqui com a colaboração da Apex, do embaixador Jaguaribe, do Consórcio Nordeste, é o primeiro grande e fundamental passo para a transição energética no mundo, através do estabelecimento de parcerias entre os estados brasileiros com empresas alemãs e brasileiras para avançarmos e começarmos a construir a nova matriz de produção de energia no mundo. E o Nordeste brasileiro pode ser parte dessa solução. Estou muito animado, confiante e disposto a seguir trabalhando com os colegas da Apex para materializar aquilo que o presidente Lula almeja, que é recuperar o terreno perdido e avançarmos na relação entre Alemanha e Brasil, União Europeia e Mercosul”, explanou.

Participantes

Estiveram presentes no Seminário investidores representantes do governo alemão, a governadora do Rio Grande do Norte e presidenta do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão; o embaixador Roberto Jaguaribe; o diretor-presidente da Apex Brasil, Jorge Viana; o senador Alessandro Vieira; e a superintendente da Área de Transição Energética e Clima do BNDES, Carla Primavera.

Agenda

Esta sexta-feira, 17, será o último dia de agenda da II Missão Internacional do Consórcio Nordeste. As delegações brasileiras participarão de reuniões com a Federação das Indústrias, a Câmara de Comércio Exterior e a Agência Alemã de Cooperação Internacional. Além disso, também ocorrerá uma agenda institucional com a International Climate.

Foto: Daniela Luquini/Apex Brasil