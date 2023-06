Fábio empossa secretárias do Meio Ambiente e da Transparência

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, empossou nesta segunda-feira, 5, as novas titulares que vão comandar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), e a Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC). Para a primeira pasta, assume a vaga deixada pelo agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), José Carlos Felizola, a ex-diretora-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Deborah Dias.

Já para a Secretaria da Transparência e Controle assume a gestão Silvana Lisboa, servidora pública de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que já desempenhou diversos cargos executivos à frente do órgão. Com a chegada das novas gestoras, o Governo do Estado passa a contar com oito mulheres em cargos estratégicos do primeiro escalão.

Durante a cerimônia, o governador enfatizou a felicidade de poder contar com um time de secretariado que valoriza a importância das mulheres em cargos executivos, demonstrando o compromisso com a mulher sergipana. Além disso, também frisou a capacidade técnica e experiência das novas secretárias à frente da gestão estadual.

“Nossos secretários possuem uma sintonia muito forte e as mulheres, nesta gestão, seguirão sendo valorizadas e respeitadas no ambiente público, porque elas têm o direito de ocupar o espaço que quiserem, inclusive na política. Deborah e Silvana são gestoras com alta capacidade técnica, com experiência na gestão pública e merecem essa oportunidade de dar sua expertise em prol da sociedade sergipana. Estou feliz em viver esse momento e de ver vocês se somando ao nosso time. Nossa missão é levar Sergipe ao patamar de desenvolvimento de forma sustentável, e vamos conseguir com a união de cada secretário”, disse Mitidieri.

A secretária da SETC, Silvana Lisboa, agradeceu a confiança depositada pelo governador em seu trabalho e ressaltou sua disposição para enfrentar o desafio. Ela enfatizou sua paixão e determinação em fortalecer a transparência do governo, comprometendo-se a dar o seu melhor. “Intensificaremos as ações, fortaleceremos o nosso Portal da Transparência, agregando a marca do governo. Além disso, monitoraremos e controlaremos as atividades. Nosso papel é contribuir com as demais secretarias para o cumprimento das ações de forma cada vez mais efetiva”, disse.

A secretária da Semac, Deborah Dias, também expressou sua gratidão pela confiança depositada pelo governador e falou sobre a relevância de ter sido empossada no Dia Mundial do Meio Ambiente. Ela expressou sua felicidade em fazer parte de uma equipe que já é vencedora, onde a liderança estratégica e firme do governador tem sido responsável por transformações significativas em Sergipe, desde o início do mandato.

“A pasta do Meio Ambiente tem um impacto essencial para nossa sociedade, por isso, comprometo-me a desenvolver ações vigorosas e urgentes para preservar o meio ambiente por meio do fortalecimento de políticas públicas. Determinação e coragem não me faltam para lutar por um Sergipe cada vez mais desenvolvido e sustentável. Vamos avante, ao lado do nosso governador Fábio”.

As secretárias

A nova secretária do Meio Ambiente, Deborah Dias, é arquiteta urbanista e, desde janeiro deste ano, ocupava o cargo de diretora-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Antes de assumir a Adema, Deborah já acumulava experiência na área ambiental, com atuação no Conselho Ambiental da Adema e participação no Grupo de Trabalho da Região Metropolitana de Aracaju, na Elaboração do Diagnóstico do Meio Ambiente.

No setor público, a nova gestora tem passagem pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Em ambas as pastas, assumiu o cargo de superintendente-executiva.

A nova secretária da Transparência e Controle, Silvana Lisboa, é advogada, especialista em Direito Tributário, e servidora pública da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão onde já ocupou os cargos de corregedora-geral da Fazenda e presidente da Segunda Câmara de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuinte da Sefaz/SE.

Presença

Participaram da solenidade a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri; o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Zezinho Sobral; o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; o secretário Municipal do Meio Ambiente, Allan Lemos, representando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o ex-governador de Sergipe Belivaldo Chagas; o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição; e o conselheiro do TCE/SE, Carlos Felizola.

Foto André Moreira